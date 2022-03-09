Akılalmaz görüntüler! Elindeki Rambo bıçağıyla kurbanını dakikalarca kovaladı

Derlarno Samuels, Smethick'te Cam'Ron Dunn isimli bir başka genç tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Derlano, iki kez bıçaklandıktan sonra Polonya'daki bir süpermarkete sığındı. Dunn, saldırının ardından Derlano'yu elindeki büyük Rambo bıçağıyla markete kadar kovalarken görüntülendi. 18 yaşındaki Dunn, saldırının ardından bisikletine binip uzaklaştı.

Otopsi raporu, Derlano'nun saldırının ardından göğsüne aldığı bıçak yarası nedeniyle öldüğünü doğruladı. Ayrıca, bıçağın ucunun kafatasına saplanması sonucu oluşan yara da dahil olmak üzere vücudunda çok sayıda bıçak yarası tespit edildi. West Midlands Polisi, saldırı anının görüntülerini yayınladı.

KAÇMAYI BAŞARDI AMA ...

Saldırıdan birkaç dakika sonra, Derlano, Dunn'la tartıştığı yerde kalan aracına dönmeyi başardı. Dakikalar sonra bir mil ötede arabanın içinde düşmüş halde bulundu. Derlano olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti. Marketten alınan kamera kayıtlarını inceleyen polis memuru, katilin Dunn olduğunu teyit etti.

EVİNDE BULUNAN KESİCİ ALETLER KAN DONDURDU

Dunn, ertesi gün evinde yakalanıp tutuklandı. Polisler evinde cinayet gününde giydiği yeni yıkanmış bir eşofman buldu. Cinayeti işlediği bıçak hala üzerindeydi. Polis memurları ayrıca bir tanesi oturma odasındaki kanepenin altında, iki tanesi ise ızgaranın arasına gizlenmiş iki pala ve alt kattaki tuvalette koruyucu bir yelek ve bir de bıçak kılıfı buldu. Dunn cinayeti reddetti, ancak jüri 90 dakikalık tek bir duruşmada oy birliğiyle suçlunun Dunn olduğuna karar verdi.

"BU VAHŞET ŞOK EDİCİ"

Dedektif Müfettiş Hannah Whitehouse, "Bu vahşet şok edici. Korkunç bir saldırı. Bu şiddetin ortaya çıkaran şeyin ne olduğu henüz net değil ama bir başka ailenin sevdiklerini kaybetmesine neden oldu. Tüm iyi düşüncelerimiz onlarla birlikte. Bu olay bıçak taşımanın tehlikelerine dair üzücü bir hatırlatma. Umarız bu mahkumiyet, Derlano'nun ailesinin az da olsa yüreğine su serper." diyerek temennilerini belirtti.

Derlano'nun ailesi "Derlano mutlu, pozitif, düşünceli ve iyi kalpli bir insandı. Daha 18. yaş gününü kutlamadan anlamsız bir şekilde hayatı elinden alındı. Onu sonsuza kadar özleyeceğiz" dedi.

"SALGIN GİBİ"

Derlano'nun ailesi "Bugünün gençleri bıçak taşımanın onları koruyacağını sanıyor ama aslında sadece hayatınızı kanunların ellerine bırakıyorsunuz. Bıçaklama suçları Birleşik Krallık'ta bir salgın gibi, etkisi aileler ve topluluklar arasında dalgalanıyor ve hafife alınamaz." ifadelerini kullandı. Dunn gözaltına alındı ve birkaç ay içinde hüküm giyecek.



