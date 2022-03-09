Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Video
  4. Akılalmaz görüntüler! Elindeki Rambo bıçağıyla kurbanını dakikalarca kovaladı

Akılalmaz görüntüler! Elindeki Rambo bıçağıyla kurbanını dakikalarca kovaladı

09.03.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 yaşındaki Derlano Samuels, başka bir genç tarafından canice saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olaya dair şoke eden görüntüler, 17 yaşındaki gencin, Rambo bıçağıyla ona saldıran bir başka genç tarafından sokakta yaralandığı ve kovalandığı anları gösteriyor.

Derlarno Samuels, Smethick'te Cam'Ron Dunn isimli bir başka genç tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Derlano, iki kez bıçaklandıktan sonra Polonya'daki bir süpermarkete sığındı. Dunn, saldırının ardından Derlano'yu elindeki büyük Rambo bıçağıyla markete kadar kovalarken görüntülendi. 18 yaşındaki Dunn, saldırının ardından bisikletine binip uzaklaştı.

cinayet

Otopsi raporu, Derlano'nun saldırının ardından göğsüne aldığı bıçak yarası nedeniyle öldüğünü doğruladı. Ayrıca, bıçağın ucunun kafatasına saplanması sonucu oluşan yara da dahil olmak üzere vücudunda çok sayıda bıçak yarası tespit edildi. West Midlands Polisi, saldırı anının görüntülerini yayınladı.

KAÇMAYI BAŞARDI AMA ...

kaçıs

Saldırıdan birkaç dakika sonra, Derlano, Dunn'la tartıştığı yerde kalan aracına dönmeyi başardı. Dakikalar sonra bir mil ötede arabanın içinde düşmüş halde bulundu. Derlano olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti. Marketten alınan kamera kayıtlarını inceleyen polis memuru, katilin Dunn olduğunu teyit etti.

EVİNDE BULUNAN KESİCİ ALETLER KAN DONDURDU

takip

Dunn, ertesi gün evinde yakalanıp tutuklandı. Polisler evinde cinayet gününde giydiği yeni yıkanmış bir eşofman buldu. Cinayeti işlediği bıçak hala üzerindeydi. Polis memurları ayrıca bir tanesi oturma odasındaki kanepenin altında, iki tanesi ise ızgaranın arasına gizlenmiş iki pala ve alt kattaki tuvalette koruyucu bir yelek ve bir de bıçak kılıfı buldu. Dunn cinayeti reddetti, ancak jüri 90 dakikalık tek bir duruşmada oy birliğiyle suçlunun Dunn olduğuna karar verdi.

Akılalmaz iş kazası! Tuvaletini yaparken buldozerin altında kaldıAkılalmaz iş kazası! Tuvaletini yaparken buldozerin altında kaldı

"BU VAHŞET ŞOK EDİCİ"

Dedektif Müfettiş Hannah Whitehouse, "Bu vahşet şok edici. Korkunç bir saldırı. Bu şiddetin ortaya çıkaran şeyin ne olduğu henüz net değil ama bir başka ailenin sevdiklerini kaybetmesine neden oldu. Tüm iyi düşüncelerimiz onlarla birlikte. Bu olay bıçak taşımanın tehlikelerine dair üzücü bir hatırlatma. Umarız bu mahkumiyet, Derlano'nun ailesinin az da olsa yüreğine su serper." diyerek temennilerini belirtti.

Derlano'nun ailesi "Derlano mutlu, pozitif, düşünceli ve iyi kalpli bir insandı. Daha 18. yaş gününü kutlamadan anlamsız bir şekilde hayatı elinden alındı. Onu sonsuza kadar özleyeceğiz" dedi.

"SALGIN GİBİ"

Derlano'nun ailesi "Bugünün gençleri bıçak taşımanın onları koruyacağını sanıyor ama aslında sadece hayatınızı kanunların ellerine bırakıyorsunuz. Bıçaklama suçları Birleşik Krallık'ta bir salgın gibi, etkisi aileler ve topluluklar arasında dalgalanıyor ve hafife alınamaz." ifadelerini kullandı. Dunn gözaltına alındı ve birkaç ay içinde hüküm giyecek.

Partiye arkadaşını davet etti! Bıçaklayıp öldürdükten sonra kanıyla duvara resim çizdiPartiye arkadaşını davet etti! Bıçaklayıp öldürdükten sonra kanıyla duvara resim çizdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna’daki Türk vatandaşı paylaştı!Ukrayna’daki Türk vatandaşı paylaştı!
Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı Canlı yayında göğsü açıldı! Sunucular ne yapacağını şaşırdı
Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim...”

İlginç cinsellik itirafı! “Üçlü ilişki yaşıyorduk, sevgilim...”

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Gerdek gecesinde şoku yaşadı! “Gelinliğime idrarını yaptı”

Gerdek gecesinde şoku yaşadı! “Gelinliğime idrarını yaptı”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.