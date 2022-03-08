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Akılalmaz iş kazası! Tuvaletini yaparken buldozerin altında kaldı

08.03.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir çöp toplama alanında çalışan Aaron Henderson isimli adam mesaisinin ardından akılalmaz bir iş kazasına karıştı. Mesai bitiminde eve gitmeden önce tuvalete giren adam kendisini görmeyen ve tuvaleti ezen buldozerin altında kaldı.

Akılalmaz iş kazası! Tuvaletini yaparken buldozerin altında kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir iş kazası dünya manşetlerindeki yerini aldı. Florida’da çöp toplama alanında buldozerlere rehberlik yapan 43 yaşındaki Aaron Henderson isimli adam, mesaisinin bitiminin ardından tuvaletini yapmaya gitti. Bu sırada buldozerlerden birinin hareket etmesi üzerine tuvaleti yerle bir etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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Henderson’un tuvaletini yaptığı sırada hareket eden buldozerlerden biri tuvaletin olduğu ana yöneldi. Tuvaletin bulduğu kısmı yerle bir eden buldozer sürücüsü yaptığı hatayı aşağıya indikten sonra fark etti. Talihsiz adam Aaron Henderson olay yerinde hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Olay yerine polis ekiplerinin çağrılması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis merkezinden yapılan ilk açıklamada olayın iş kazası olarak belirlendiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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