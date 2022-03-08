Akılalmaz iş kazası! Tuvaletini yaparken buldozerin altında kaldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir iş kazası dünya manşetlerindeki yerini aldı. Florida’da çöp toplama alanında buldozerlere rehberlik yapan 43 yaşındaki Aaron Henderson isimli adam, mesaisinin bitiminin ardından tuvaletini yapmaya gitti. Bu sırada buldozerlerden birinin hareket etmesi üzerine tuvaleti yerle bir etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Henderson’un tuvaletini yaptığı sırada hareket eden buldozerlerden biri tuvaletin olduğu ana yöneldi. Tuvaletin bulduğu kısmı yerle bir eden buldozer sürücüsü yaptığı hatayı aşağıya indikten sonra fark etti. Talihsiz adam Aaron Henderson olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine polis ekiplerinin çağrılması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis merkezinden yapılan ilk açıklamada olayın iş kazası olarak belirlendiğini söyledi.



