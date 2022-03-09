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Partiye arkadaşını davet etti! Bıçaklayıp öldürdükten sonra kanıyla duvara resim çizdi

09.03.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Evinde parti verdiği sırada arkadaşını davet eden 28 yaşındaki Keegan Barnes isimli bir kadın akılalmaz bir cinayete imza attı. Toni Butler adındaki arkadaşını önce öldüren sonrasında kanıyla duvara resim çizen Barnes, Butler’in kredi kartıyla kendisini için piyango bileti satın aldı.

Partiye arkadaşını davet etti! Bıçaklayıp öldürdükten sonra kanıyla duvara resim çizdi

İngiltere’de yaşanan bir cinayet akıllara durgunluk verdi. Toni Butler’in arkadaşının evinde bıçaklanarak öldürülmesi üzerine polis ekipleri araştırmalarını derinleştirerek cinayete dair bir soruşturma bşlattı. Polisin yaptığı incelemede Keegan Barner ve arkadaşı arasında uzun süredir bazı anlaşmazlıkların olduğu ortaya çıktı. Keegan’ın cinayeti işleme nedeni olarak ise bu anlaşmazlıklar gösterildi.

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Keegan Barnes’in çıkartıldığı makhemede ifadesine başvuruldu. 28 yaşındaki genç kadın, mahkemedeki ifadesinde öncelikli olarak arkadaşının kendisine saldırdığını ve savunmak için arkadaşını bacağından bıçaklamak zorunda kaldığını söyledi.

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Güvenlik kamerası görüntülerinde Keegan'in cinayetten birkaç saat önce gittiği bir alışveriş merkezinden bıçak aldığı tespit edildi. Barnes’in evinde yapılan incelemelerde polisler duvarda kanla çizilen bir resim ve arkadaşına ait kanlı elbiseler buldu. Cezası henüz kesinleşmeyen Keegan’ın mahkeme süreci devam ediyor.

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İngiltere
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