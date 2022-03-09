Partiye arkadaşını davet etti! Bıçaklayıp öldürdükten sonra kanıyla duvara resim çizdi

İngiltere’de yaşanan bir cinayet akıllara durgunluk verdi. Toni Butler’in arkadaşının evinde bıçaklanarak öldürülmesi üzerine polis ekipleri araştırmalarını derinleştirerek cinayete dair bir soruşturma bşlattı. Polisin yaptığı incelemede Keegan Barner ve arkadaşı arasında uzun süredir bazı anlaşmazlıkların olduğu ortaya çıktı. Keegan’ın cinayeti işleme nedeni olarak ise bu anlaşmazlıklar gösterildi.

KENDİSİNİ SAVUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Keegan Barnes’in çıkartıldığı makhemede ifadesine başvuruldu. 28 yaşındaki genç kadın, mahkemedeki ifadesinde öncelikli olarak arkadaşının kendisine saldırdığını ve savunmak için arkadaşını bacağından bıçaklamak zorunda kaldığını söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Keegan'in cinayetten birkaç saat önce gittiği bir alışveriş merkezinden bıçak aldığı tespit edildi. Barnes’in evinde yapılan incelemelerde polisler duvarda kanla çizilen bir resim ve arkadaşına ait kanlı elbiseler buldu. Cezası henüz kesinleşmeyen Keegan’ın mahkeme süreci devam ediyor.



