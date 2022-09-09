Akılalmaz görüntüler! Marketin ortasında eğilerek anne ve kızının iç çamaşırını kokladı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada popüler olan güvenlik kamerası görüntülerinde spor ayakkabı, gri eşofman ve kapüşonlu bir üst giyen adam rafları inceliyormuş gibi yaparak anne ve kızını takip etmeye başladı. Önünde ilerleyen anne ve kızının iç çamaşırını eğilerek koklayan adam sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

SORUŞTURMA AÇILIP AÇILMADIĞI BELLİ DEĞİL

Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri adeta yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Erkeklerin nesi var?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bir gün yanlış birini koklamaya çalışacak ve sonu onun için kötü olacak” dedi. Polisin olaya ilişkin olarak soruşturma açılıp açılmadığı henüz belli değil.



