Sevgilisinin cesediyle 3 gün geçirdi! ''Dirilmesini bekledim''

Kimliği belirsiz zanlı 6 Eylül Salı günü Brezilya'nın güneydoğusundaki Joinville kentinde Maria Nazareth Vargas adlı 59 yaşındaki bir kadının ölümüyle ilgili olarak tutuklandı. Polis, kendisine yakalandığı güvenlik kamerası görüntülerini sorduğunda ise dirilişe dair açıklamasını sundu ve herkesi şoke etti.

DİRİLECEĞİNİ UMDU

Sivil polis, Vargas'ın ölümüne yol açan koşulların üç ay önce Haziran ayında adamın eskiden kaldığı bir evde gerçekleştiğini doğruladı. Partnerini bıçaklayarak öldürdüğünden şüphelenilen bir adam, kadının "dirileceği" inancıyla cesedin yanında üç gün kaldığını iddia etti.

3 GÜN EVDEN ÇIKMADI

Bir Cumartesi günü partneri Vargas'ın mülküne girdiği kameralara yakalanan adam, mahalleyi terk etmeye ve Vargas'ın ailesini ölümden haberdar etmeye verene kadar üç gün boyunca evden çıkmadı.

KENDİLİĞİNDEN ÖLÜM DEDİLER

Araştırmalar esnasında, Vargas'ın ölüm nedeninin ilgili yetkililer tarafından belirlenemeyeceğine karar verildi ve Vargas'ın vefatı, garip bir şekilde, kendiliğinden ölüm olarak kaydedildi.

ANNESİ BASKI YAPTI

Mağdurun annesi, kızının cesedinin bulunmasından bir ay sonra aynı adam evine girip başarısız bir şekilde onu bıçaklayarak öldürmeye çalıştığında davanın yeniden açılması için baskı yaptı.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİ

Uzmanlar, eşi tarafından boğularak öldürülüp öldürülmediğini belirlemeye çalışırken, Vargas'ın cesedi daha sonra mezardan çıkarıldı. Adam kurbanın annesine yönelik saldırıyı itiraf etse de, partnerini öldürdüğünü reddetti ve 3 gün boyunca yaptığı şeyin sadece onun dirilmesini beklemek olduğunu iddia etti.

Şimdi, ilgili makamlar eski sevgilisinin ölüm nedenini belirleyene kadar önleyici gözaltında kalacak.

