Aklıselim nasıl yazılır? Aklıselim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Konuşurken kullandığımız sözcüklerde hata olsa dahi karşımızdaki kişiler bu hatayı fark etmeyebilir. Ancak yazılı iletişimlerde en ufak bir yazım yanlışı cümlelerde mana kaymasına neden olabilir. Bu yüzden kelimelerin yazımı konusunda çelişki yaşanıyorsa ilk olarak sözlüğe bakmakta fayda vardır. Bu konuda rehberlik eden kaynakların başında Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan Güncel Türkçe Sözlük gelmektedir.

Aklıselim nasıl yazılır?

Aklıselim sözcüğü hem günlük sohbetlerde hem de yazışmalarda karşımıza sıklıkla çıkan kelimelerden biridir. Dilimize birçok farklı kültürden giren çok sayıda sözcük vardır. Aklıselim kelimesi de dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Bu kelime cümle içerisinde kullanım amacına göre bazı durumlarda sıfat, bazı durumlarda isim olarak kullanılmaktadır.

Aklıselim yazımı konusunda çelişkiye düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun çevrim içi sözcük aratma fırsatını sunan internet sitesi ziyaret edilir. Bu sitede ayrıca kelimelerin doğru yazımıyla birlikte nasıl okunduğu ve ne anlama geldiği bilgileri de yer alır. Buna göre aklıselim sözcüğünün manası şu şekildedir:

(İsim) Akla uygun kararlar verme beceresi; sağduyu, hissiselim.

(Sıfat) Hissiselim veya sağduyu sahibi olan (kimse).

Aklıselim ayrı mı yazılır?

Türkçemizde birçok farklı anlama gelen çok sayıda kelime vardır. Aklıselim kelimesi de dilimizde bulunan sözcükler arasındadır. Bu sözcük pek çok farklı yazılı mecrada karşımıza “aklı selim” şeklinde ayrı yazılmış hâliyle çıkmaktadır. Bu kelime akıl ve selim olmak üzere iki kelimeden meydana gelmektedir. Bu tür sözcükler birleşik kelime olarak tabir edilir ve bu birleşik kelimelerde yaygın olarak yazım hatası yapılır.

Aklıselim kelimesinin doğru yazımı konusunda en doğru bilgiyi bizlere Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük'ü verir. Aklıselim bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır konusunda TDK kuralları baz alınmalıdır. Buna göre aklıselim TDK’ye göre her zaman bitişik yani “aklıselim” şeklinde yazılması gereken sözcüklerden biridir. Bu bilgilerden yola çıktığımızda aklıselim doğru yazılışı şu şekildedir: