Akıllı telefon fiyatına ev! 7 günde inşa ediliyor, 7.7 depreme dayanıklı

Mandalay bölgesini mart ayında vuran 7,7 büyüklüğündeki deprem binlerce kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda betonarme binanın ise yıkılmasına neden oldu. Ancak aynı bölgede bulunan bambu evler, depremin yıkıcı etkisine rağmen çökmedi.

GERÇEK DEPREMDE BAŞARI KANITLANDI

Yangon merkezli bir mimarlık ofisi tarafından geliştirilen proje, doğal afetler sonrasında hızlı ve ekonomik barınma ihtiyacına çözüm sunmayı hedefliyor.

Deprem öncesinde teorik olarak dayanıklı olduğu belirtilen yapı sistemi, Mandalay'daki büyük depremle birlikte gerçek koşullarda test edilmiş oldu. Deprem bölgesinde bulunan 26 bambu evin tamamının sağlam kalması, mühendislik çevrelerinin de dikkatini çekti.

Uzmanlara göre laboratuvar testleri önemli olsa da, böylesine büyük bir depremde yapının performans göstermesi çok daha değerli bir kanıt niteliği taşıyor.

MALİYETİ SADECE 1.000-1.300 DOLAR

Evlerin en dikkat çeken yönlerinden biri de düşük maliyeti. Her bir konut yaklaşık 1.000 ila 1.300 dolar arasında bir bütçeyle inşa edilebiliyor. Bu rakam, birçok orta segment akıllı telefonun fiyatına denk geliyor.

Üstelik evlerin kurulumu yaklaşık yedi gün sürüyor. Ağır iş makinelerine veya profesyonel inşaat ekiplerine ihtiyaç duyulmuyor. Hazırlanan montaj kılavuzu sayesinde ev sahipleri, komşularının desteğiyle basit el aletleri kullanarak yapıyı kurabiliyor.

Bu özellikleri sayesinde sistem, afet sonrası hızlı konut üretimi için uygulanabilir bir model olarak öne çıkıyor.

DEPREME DAYANIKLILIĞIN SIRRI BAMBUNUN ESNEK YAPISINDA

Projenin başarısı yalnızca bambu malzemesinden kaynaklanmıyor. Ekip, ince çaplı bambuları demetler halinde birbirine bağlayarak yükü yapının tamamına dağıtan özel bir taşıyıcı sistem geliştirdi.

Bambu, beton gibi sert malzemelerin aksine oldukça hafif ve esnek bir yapıya sahip. Deprem sırasında kırılmak yerine sallanarak enerjiyi absorbe edebiliyor ve sarsıntı sona erdiğinde eski formuna geri dönebiliyor.

Projede ayrıca geleneksel bambu işçiliği ile modern dijital tasarım teknikleri bir araya getirilerek dayanıklılık en üst seviyeye çıkarıldı.

79 EV İNŞA EDİLDİ, 500 MONTAJ KILAVUZU DAĞITILDI

Proje kapsamında bugüne kadar Myanmar genelinde toplam 79 bambu ev inşa edildi. Depremde ayakta kalan 26 yapı ise yalnızca afet bölgesinde bulunan evlerden oluşuyor.

Ülke genelinde yaklaşık 500 bambu ev yapım kılavuzu dağıtarak toplulukların kendi güvenli konutlarını inşa edebilmesi de amaçlandı.

Böylece proje yalnızca ev üretmek yerine bilgi paylaşımını da sağlayarak afet sonrası yeniden yapılanma sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE İÇİN DE ÖRNEK OLABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre bu model yalnızca Myanmar için değil, doğal afet riski taşıyan birçok ülke açısından da önemli dersler içeriyor.

Türkiye de deprem kuşağında yer alması nedeniyle hızlı kurulabilen, düşük maliyetli ve dayanıklı alternatif konut sistemlerine ihtiyaç duyuyor.

Özellikle deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin ardından geçici ya da kalıcı barınma ihtiyacının karşılanmasında bambu gibi sürdürülebilir yapı malzemeleri yeni seçenekler sunabilir.

Ayrıca yerel malzemelerle, toplulukların kendi konutlarını inşa edebilmesini sağlayan açık kaynaklı montaj modeli de afet yönetimi açısından dikkat çeken bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Düşük maliyetli bambu evler, Mandalay'daki büyük depremde gösterdikleri performansla yalnızca ekonomik bir konut alternatifi değil, aynı zamanda afetlere karşı dayanıklı yapı teknolojilerinin geleceği açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.

Görseller temsilidir, yapay zeka tarafından üretilmiştir.