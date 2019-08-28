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Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

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GÜNDEM  | 28.08.2019 21:11 | Son Güncelleme

Denizli'de, akıllı telefon kazandığını sanıp, telefon dolandırıcılarına para gönderen Mehmet Uz'a (67) gelen kargo paketinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı.

Akıllı telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Buldan ilçesine bağlı Sarımahmutlu Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mehmet Uz'u telefonla arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, akıllı telefon kazandığını, cihazı alabilmek için kargo parası ödemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Uz, telefonu alabilmesi için kendisinden istenen 100 lira kargo ücretini gönderdi. Akıllı telefonu almak için bekleyen Uz, dün kargo ile evine gelen paketi açtığında şok yaşadı. Uz'a gönderilen paketin içinden pet şişe su ve keten tohumu çıktı.

Dolandırıldığını anlayan Mehmet Uz, polise giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Denizli akıllı telefon dolandırıcılık

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