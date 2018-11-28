Akıllı telefonlar seks hayatını olumsuz etkiliyor

Araştırmalar, "libido ve romantizm düşmanı" olduğu belirtilen bu aletlerin, insanların seks yaşamını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, her 3 kişiden biri akıllı telefon ve tabletlerin hayatlarına girmesinden sonra cinsel yaşamlarının gerilediğini düşünüyor.

Maurice de Hond Araştırma Şirketi'nin gerçekleştirdiği çalışmaya göre, Hollandalılar'ın yüzde 60'ı yatağa cep telefonu ile giriyor. Bunların yarısı, haftanın her günü bunu tekrarlıyor.

25-34 yaş arası Hollandalılar'ın yarısı ise, telefonların yatak odalarındaki komodinin üstü ve yastığın altında yerini aldığı günden bu yana, cinsel isteklerinin azaldığını söylüyor.

Araştırmaya katılan her 3 kişiden birisi, cep telefonları ve tabletlerin seks yaşamlarını gerilettiği görüşünde.

Sonuçları Telegraaf gazetesine yorumlayan Seksolog Bianca van Morst, aynı sorunun yatak odalarına televizyonun girmesinden sonra da yaşandığını anımsatıyor.

'Dijitalsiz bir akşam geçirin'

Şimdi aynı sorunun telefonlar sayesinde gündeme geldiğini belirten van Morst, kendisine başvuran kişilerin, telefonların hayatlarını yönettiği fikrini taşıdıklarını anlatıyor.