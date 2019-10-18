Mynet Trend

Akıllı telefonların fiyatları artacak mı?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın sonuçları hayli ağır olmuştu. 4TL’nin altında seyreden doların bir anda 7TL sınırına dayanması, başta teknoloji ürünleri olmak üzere pek çok sektör bu dalgalanmadan etkilemişti.

Akıllı telefonların fiyatları artacak mı?

6099 TL seviyesinden satılan iPhone X’in fiyatı bir anda 7000 seviyesine kadar yükselmişti. Nitekim sonrasında gelen güncellemelerle iPhone X kalibresindeki modellerin fiyatı 10.000 TL seviyesine dayandı.

Şu aralar döviz kuru gerilemiş olsa da teknoloji ve otomobil sektöründeki zamlar geri alınmadı. Elbette bunda kısa süre önce yürürlüğe giren ve akıllı telefonlardan alınan ÖTV oranını yüzde 40 ile yüzde 50 seviyesine yükselten yasanın da önemli bir rolü var.

GELECEK HAKKINDA YORUM YAPMAK ZOR

Malum şu aralar ülkemiz Barış Pınarı operasyonu ile sınırlarımızdaki teröristleri temizlemekle meşgul. Türkiye’nin bu haklı müdahalesine, dünyanın 4 bir köşesinden çeşitli tepkiler geliyor. Fakat bu tepkiler içerisinde en çok dikkat çekeni Trump’tan geldi.

ABD Başkanı sürekli geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan ekonomik krizi hatırlatarak, Türkiye ekonomisini çökertmekle ilgili tehditlerde bulunuyor.

Bu durum da yakın zamanda akıllı telefon almayı düşünenlerin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Çünkü döviz kurlarında yaşanacak olan ikinci bir dalgalanma zaten yüksek olan akıllı telefon fiyatlarını arşa taşıyacaktır.

AKILLI TELEFON FİYATLARI DÜŞMEZ, ÇIKAR

Fakat içerisinde bulunduğumuz mevcut durum içerisinde, ekonomimizin kötüye gitmesi pek de öngörülen bir şey değil. Şu anda dolar 5.9 seviyelerinde dolaşırken, Euro ise 6.5 seviyelerinde gidip geliyor. Dolayısıyla genel kanı döviz kurlarının bu seviyelerin çok üzerine çıkmayacağı yönünde.

Elbette mevcut hal içerisinde gelecek ile ilgili yorum yapmak pek de doğru olmayacaktır. Fakat şu aralar döviz kurlarında büyük bir düşüş yaşanmayacağı da kesin gibi görünüyor. Yani şu saatten sonra akıllı telefon fiyatlarının ucuzlayacağını söylemek pek de doğru olmayacaktır.

O yüzden eğer yakın gelecekte bir akıllı telefon alma planınız varsa, bu planınızı çok fazla ertelememenizi tavsiye ederiz. Özellikle de Apple logolu bir ürün almayı düşünüyorsanız.

iPhone 11 Pro Türkiye’de başarılı olabilir mi?

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
iOS 13.2 Beta 3 güncellemesi yayınlandıiOS 13.2 Beta 3 güncellemesi yayınlandı
Red Dead Redemption 2 PC sürümünden ilk fragman geldi!Red Dead Redemption 2 PC sürümünden ilk fragman geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon akıllı telefon fiyatları

En Çok Okunan Trend Haberler

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj: Kasım 2020’yi göremeyebilir

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj: Kasım 2020’yi göremeyebilir

Herkesin içinde başından vurarak öldürmüştü! Yeni gelişme

Herkesin içinde başından vurarak öldürmüştü! Yeni gelişme

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumu tepki çekmişti! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan başvuru

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yorumu tepki çekmişti! KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan başvuru

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İşte gelecekten gelen notebook!

İşte gelecekten gelen notebook!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 13.2 Public Beta sürümünün nasıl yükleyeceğinizi anlatıyoruz

iOS 13.2 Public Beta nasıl yüklenir?

Vivo iQOO Neo 24 Ekim’de raflardaki yerini alacak

Vivo iQOO Neo tanıtım tarihi belli oldu

Huawei, Mate X için geri sayıma geçmiş durumda

Mate X için geri sayım başladı

PUBG Güncelleme 5.1 ile birçok yenilik oyuna ekleniyor

İşte 5.1 güncellemesi ile PUBG'ye gelen yenilikler

Sonic karakteri sil baştan yeniden tasarlandı

Sonic karakteri yeniden tasarlandı

iOS 13.2 Beta 3 güncellemesi ile gelen yenilikler neler?

iOS 13.2 Beta 3 güncellemesi yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.