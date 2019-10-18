Akıllı telefonların fiyatları artacak mı?

6099 TL seviyesinden satılan iPhone X’in fiyatı bir anda 7000 seviyesine kadar yükselmişti. Nitekim sonrasında gelen güncellemelerle iPhone X kalibresindeki modellerin fiyatı 10.000 TL seviyesine dayandı.

Şu aralar döviz kuru gerilemiş olsa da teknoloji ve otomobil sektöründeki zamlar geri alınmadı. Elbette bunda kısa süre önce yürürlüğe giren ve akıllı telefonlardan alınan ÖTV oranını yüzde 40 ile yüzde 50 seviyesine yükselten yasanın da önemli bir rolü var.

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Malum şu aralar ülkemiz Barış Pınarı operasyonu ile sınırlarımızdaki teröristleri temizlemekle meşgul. Türkiye’nin bu haklı müdahalesine, dünyanın 4 bir köşesinden çeşitli tepkiler geliyor. Fakat bu tepkiler içerisinde en çok dikkat çekeni Trump’tan geldi.

ABD Başkanı sürekli geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan ekonomik krizi hatırlatarak, Türkiye ekonomisini çökertmekle ilgili tehditlerde bulunuyor.

Bu durum da yakın zamanda akıllı telefon almayı düşünenlerin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor. Çünkü döviz kurlarında yaşanacak olan ikinci bir dalgalanma zaten yüksek olan akıllı telefon fiyatlarını arşa taşıyacaktır.