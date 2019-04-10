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Zerzevan Kalesi’ne turist akını! Kazılarla ortaya çıktı: Gizemli bir dinin mensupları kullanıyordu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dikkatleri üzerine çeken Zerzevan Kalesi, turist akınına uğruyor.

Zerzevan Kalesi’ne turist akını! Kazılarla ortaya çıktı: Gizemli bir dinin mensupları kullanıyordu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları, türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır, Zerzevan Kalesi ile de turistlerin karşısına çıkıyor.

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Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük geniş bir alanı kaplayan Zerzevan Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen buluntularla kalenin geçmişinin milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzandığı tespit edildi. Roma İmparatorluğu’nun sınır garnizonu olan ve stratejik öneme sahip olan kale, yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve gizemli bir dinin mensupları tarafından kullanılan Mithras Tapınağı ile birlikte adını dünyaya duyurdu.

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Ulaşımın rahatlıkla sağlandığı Zerzevan Kalesi, son günlerde ziyaretçilerin akınına uğradı. Kale içerisinde yüzlerce yıl öncesine gitmek isteyen ziyaretçiler, rehber eşliğinde gezdikleri Zerzevan Kalesi’nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zerzevan Kalesi’nde ziyaretçi sayısının yıl içerisinde 600 bini bulması hedefleniyor. (İHA)

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Diyarbakır Zerzevan Kalesi turist UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi

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