Akın Akınözü'nün sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı

Hercai dizisindeki Miran rolüyle milyonlarca izleyiciyi hayran bırakan Akın Akınözü'nün sevgilisiyle olan fotoğrafı ortaya çıktı.

Hercai dizisindeki başarılı performansıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu.

Yıldızı bir anda parlayan oyuncu Akın Akınözü’nün sevgilisi olup olmadığı merak ediliyordu.

Yakışıklı oyuncunun sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı.

29 yaşındaki oyuncunun sevgilisinin adının Sandra Pestemalciyan olduğu iddia edildi.



