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Akın Uğurlu öldü mü, neden öldü? Türk sanat müziği sanatçısı Akın Uğurlu kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber geldi!

22.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akın Uğurlu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Türk sanat müziğinin sevilen ismi hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Akın Uğurlu öldü mü, neden öldü? Türk sanat müziği sanatçısı Akın Uğurlu kimdir, kaç yaşındaydı?

Akın Uğurlu öldü mü, neden öldü? Türk sanat müziği sanatçısı Akın Uğurlu kimdir, kaç yaşındaydı? Acı haber geldi!

Akın Uğurlu hakkında son dakika açıklamasında bulunuldu. Onur Akay, Türk sanat müziğinin sevilen ismi Akın Uğur'un hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte Akın Uğurlu'nun hayatı, biyografisi ve ölüm nedenine ilişkin bilgiler...

AKIN UĞURLU ÖLDÜ MÜ?

Akın Uğurlu hayatını kaybetti. Acı haberi Onur Akay duyurdu.

Akay yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk sanat müziği sanatçılarından 73 yaşındaki Akın Uğurlu'yu, kalp yetmezliği nedeni ile dün saat 14:00'te kaybettik. Cenazesi, bugün 22 Mayıs Pazartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki Zincirlikuyu Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Değerli sanatçımız gazino dönemlerine damga vurmuş isimlerdendi"

AKIN UĞURLU NEDEN ÖLDÜ?

Akın Uğurlu hakkında açıklamada bulunan Onur Akay, sanatçının kalp yetmezliği nedeni ile yaşamını yitirdiğini belirtti.

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AKIN UĞURLU KİMDİR?

Akın Uğurlu, Türk sanat müziği sanatçısıydı. 73 yaşında hayata gözleri yumduğu öğrenilen Uğurlu'nun ölüm nedeni de açıklandı.

Akın Uğurlu, kalp yetmezliği nedeni ile hayata gözlerini yumdu.

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Onur Akay, Akın Uğurlu'nun gazino dönemlerinde Bülent Ersoy ve Gönül Yazar gibi assolistlerle çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.

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