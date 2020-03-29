Akın Yeniceli Kim Milyoner Olmak İster'e hikayesiyle damga vurdu

Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli Kim Milyoner Olmak İster'de kırdı geçirdi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Akın Yeniceli'nin maraton anılarını anlattığı anlar Kenan İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındaki izleyenleri adeta kırdı geçirdi.

Babasıyla çiftçilik ve besicilik yaparken yaptığı uzun koşularla keşfedilen Akın Yeniceli o anları şöyle anlattı:

"Köyde bir hacı amcamız var; kaç dakikada inilir çıkılır tartışılırken ben geldim. Beni karşı tepeye koşturdular. Onu kazandım gurbetçi amca bana maraton koş dedi. Sonra gittim ilçede araştırdım. Sonra maratona katıldım. Haberim çıktı Uşak'ta kazanınca...

Antrenör bulununca Uşak'ta, antrenörüm dedi ki, 'Ben seni nasıl koşuyorsun bir göreyim' dedi. 'Ben seni arayıncaya kadar koş. Ben seni arayınca dönersin' dedi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum Manisa Salihli'ye kadar inivermişim.

Hocamı aradım. 'Hocam çok yoruldum, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi?' dedim. 'Neredesin sen' dedi. 'Manisa Salihli yazıyor hocam' dedim. 'Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk' dedi. Gece yarısı geri döndüm Kenan abi."