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Akın Yeniceli Kim Milyoner Olmak İster'e hikayesiyle damga vurdu

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli katıldı. Programa koşarak giren Akın Yeniceli anlattıklarıyla Kenan İmirzalıoğlu ve izleyenleri kahkahalara boğdu.

Akın Yeniceli Kim Milyoner Olmak İster'e hikayesiyle damga vurdu

Uşaklı ultra maraton koşucusu Akın Yeniceli Kim Milyoner Olmak İster'de kırdı geçirdi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Akın Yeniceli'nin maraton anılarını anlattığı anlar Kenan İmirzalıoğlu'nu ve ekran başındaki izleyenleri adeta kırdı geçirdi.

Babasıyla çiftçilik ve besicilik yaparken yaptığı uzun koşularla keşfedilen Akın Yeniceli o anları şöyle anlattı:

"Köyde bir hacı amcamız var; kaç dakikada inilir çıkılır tartışılırken ben geldim. Beni karşı tepeye koşturdular. Onu kazandım gurbetçi amca bana maraton koş dedi. Sonra gittim ilçede araştırdım. Sonra maratona katıldım. Haberim çıktı Uşak'ta kazanınca...

Antrenör bulununca Uşak'ta, antrenörüm dedi ki, 'Ben seni nasıl koşuyorsun bir göreyim' dedi. 'Ben seni arayıncaya kadar koş. Ben seni arayınca dönersin' dedi. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum Manisa Salihli'ye kadar inivermişim.

Hocamı aradım. 'Hocam çok yoruldum, ağzım yüzüm kurudu daha gideyim mi?' dedim. 'Neredesin sen' dedi. 'Manisa Salihli yazıyor hocam' dedim. 'Ben seni aramayı unuttum geri dön çabuk' dedi. Gece yarısı geri döndüm Kenan abi."

Yeniceli maraton koşarken yaşadığı komik olayları ise şu video anlatıyor ve tüm stüdyo gülmekten kırılıyor! İşte o video:

'HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM'

Yeniceli gelen mesajlar üzerine ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hakkınızı helal edin herkese teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun.... Telefon mesaj yoğun geliyor dönüş yapamadım herkese selamlar sevgiler. Koşan adam Akın Yeniceli. Selam olsun Türkiyem'e...."


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