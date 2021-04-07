Akıncı dizisinin Cevdet’i Yıldıray Şahinler, rolü için saçlarını feda etti!

Atv'de ekranlar gelen 'Akıncı' dizisinde 'Cevdet Emiroğlu' karakterine hayat veren Yıldıray Şahinler, 14'üncü bölümünde, rolü gereği yaşadığı acılar sonrasında saçlarını kesti.

"2004’te uzattığım saçlarımı iki yıl sonra bir tiyatro oyunu için kesmiştim. O zamandan beri saçımı uzatmak istiyordum ama bir türlü oynadığım rollere denk düşmemişti. Bu sezon 'Cevdet' karakteri için böyle bir imaj seçtik ve geçen yıldan beri saçımı uzattım” diyen Yıldıray Şahinler, saçlarına yine dizi için veda etti.

Ünlü oyuncu, "Yapımcımız Mehmet Yiğit Alp bizzat arayıp senaryoda karakterin yepyeni bir hayata geçiş yapacağını, o yüzden saçlarımı kestirmemi rica ettiğini söyledi. Tiyatroda büyümüş, meslek etiğini özümsemiş biri için saç mesele değil. Yeter ki ben o karaktere inanayım, icap ederse saçımı mora boyar, öyle dolaşırım. Hiç de utanmam, mesleğimin bir nişanesi olarak gurur bile duyarım” şeklinde konuştu.

Ailesinin yeni imajıyla ilgili farklı yorumlarda bulunduğunu söyleyen Yıldıray Şahinler, "4.5 yaşındaki oğlumu da berbere zorlukla götürüyoruz. Hazır ikna etmişken saçını makineye vurdurmuştuk. Beni kısacık saçla görünce 'baba bana mı benzedin sen?' dedi. Eşimse uzun saçlarımı daha çok seviyordu ama kısa saçla geç saatte setten gelince daha az gürültü yapıyorum, o yüzden o da şikayetçi değil" ifadelerini kullandı.

