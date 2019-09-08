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Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.09.2019 10:48 | Son Güncelleme

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı‘nın tam güç motor yer testi yapıldı.

Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı’nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı’nın test aşamasının videosunu ve yapılan çalışmalara dair fotoğraflar paylaşan Bayraktar, ”Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi” ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
akıncı iha selçuk bayraktar

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