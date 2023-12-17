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Akıncı'nın güzeller güzeli Nergis'i Büşra Develi süper minisiyle nefes kesti! 'Sade ama şık'

17.12.2023 14:37 | Son Güncelleme:
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Son olarak başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı Akıncı dizisinde 'Nergis' karakterine hayat veren güzel oyuncu Büşra Develi dün akşam düzenlenen özel bir davete katıldı. Süper mini bir elbise giyen Develi'nin sade ama şık tarzı çok beğenildi.

Tatlı Küçük Yalancılar, Tatlı İntikam, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Akıncı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Büşra Develi, başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Şimdilerde yeni proje hazırlığında olan Develi dün akşam düzenlenen özel bir geceye katıldı.

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Süper mini siyah bir elbise giyen Büşra Develi'nin sade ama şık tarzı takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Her zamanki gibi sade ama şık', 'Duru güzelliğin' gibi yorumlar yapıldı.

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Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 yılında İzmir'de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okudu.

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Henüz ünlü olmadan önce Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol aldı.

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2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırdı.

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Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer aldı.

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