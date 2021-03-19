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Akıncı yeni bölüm fragmanı! | “Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama buradayız. Geldik!”

19.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında her Cuma izleyici ile buluşan Akıncı dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Reyting rekortmeni dizinin başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler gibi başarılı isimler yer alıyor. Akıncı yeni bölüm fragmanında diziye yeni birinin dahil olduğu görülüyor.

Akıncı yeni bölüm fragmanı! | “Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama buradayız. Geldik!”

Farklı konusu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Akıncı dizisi, son bölümü ile büyük heyecan uyandırıyor. Akıncı dizisinin yeni fragmanında ise işler biraz daha karışacak gibi görünüyor. “Acı Getirenler” Orhan’ı harekete geçiriyor, Nergis ise ölümcül bir tuzağın içinde yer alıyor. Akıncı dizisi heyecan dolu dakikaları ile bu akşam ATV kanallarında izleyici ile buluşuyor.

akıncı

AKINCI 12. BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

AKINCI 12. BÖLÜM FRAGMAN

AKINCI 12.BÖLÜM 2. FRAGMAN

AKINCI 11. BÖLÜM ÖZET

Kemal, Cüneyt'in hain planı yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine gönderilmesi onu sindirmek için ilk hamle olacaktır. Cüneyt ise daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la beraber Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşır. Akıncı da, haberleri olmasa da bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır ve Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.

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