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Akit TV'nin eski sunucusu Ahmet Keser: Fatih Portakal'ı kıskanıyorum

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HABER  | 15.05.2019 19:51 | Son Güncelleme

Akit TV'nin eski sunucusu Ahmet Keser, Fatih Portakal için, "İfadelerin, tarzın, şeklin, ortaya koyduğun düşüncelerin bana uygun değil ama olduğun yeri, seni sıkı sıkı sahiplenmelerini kıskanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var" ifadeleri nedeniyle "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yargılanan ve 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sunucu Ahmet Keser, aldığı cezadan sonra Akit TV ve ATV'ye tepki gösterdi.

Keser, bu ifadelerinin tepkiyle karşılanmasının ardından Akit TV’den istifa etmek zorunda kalmıştı.

TV O'da program yapan Keser, kendisine verilen hapis cezasını haber yapan ATV ve ATV'nin program sunucusu Melih Altınok'a tepki gösterdi. Keser, "Siz onları dava neferi falan zannediyorsunuz, sor bakalım 15 Temmuz gecesi hangi bankamatiğin önündeymiş." ifadelerini kullandı.

Davanın cezayla sonuçlanmasından sonra ekranlara çıkamayacağını düşünenlerinin olduğunu aktaran Keser, "Şükür burada benim yayına çıkmamı istemeyip, bu durumu bahane edecek adam olmayanlar yok. Burada o özgürlük var." dedi.

Erke ulaşabilmek için herkesin birbirinin üstüne bastığını söyleyen Keser, "Yürü Recep Tayyip Erdoğan'a ulaş. Neden ulaşacak, cep para dolacak" ifadelerini kullandı. FETÖ operasyonları başlamadan önce, meslektaşlarının Fetullah Gülen'e dalkavukluk yaptıklarını söyleyen Keser, kendisinin böyle bir tutumda olmadığını "Bakın bugün AK Parti sövücülüğü yapan herkese, bir tane benim için bulun, beni 10 yıl yatırın" dedi.

"SENİ SIKI SIKI SAHİPLENMELERİNİ KISKANIYORUM"

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ı kıskandığını söyleyen Keser, "İfadelerin, tarzın, şeklin, ortaya koyduğun düşüncelerin bana uygun değil ama olduğun yeri, seni sıkı sıkı sahiplenmelerini kıskanıyorum" dedi. Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabının özel basımının 2500 liraya satıldığını söyleyen Keser, bu durumun sahiplenme olduğunu söyledi.

"BİZİM CENAH ADAM SATIYOR"

Keser konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Yılmaz Özdil'e o kitaba vermediler adamlar o parayı. Dava adamı dedikleri Yılmaz Özdil'e sahip çıkabilmek için 2500 lirayı verdiler. Kitap almadılar o adamlar. Yılmaz Özdil'e orada bizim davamızı savunan adam diye sahip çıktılar. Bizim cenah, adam yemekten, adam satmaktan, birbirinin üzerine basmaktan başka hiçbir şey yapmıyor."

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Anahtar Kelimeler:
ahmet keser akit tv fatih portakal

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
satarlar tabi... onların dini imanı paradır.para...
Asıl vatan haini siz ve sizin bozuk münafık zihniyetiniz,Hepinizi Allah bildiği gibi yapsın?
DEMEKKi DURACAN YERi BiLMiYOSUN.
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