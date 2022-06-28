Kahvaltı sofralarının gözdesi akıtma bir bardak çay ile oldukça güzel gider... Mayalı tarif için gerekli olan malzemeler arasında tuz, yumurta, toz şeker yer alıyor. Peki akıtma nasıl yapılır? Akıtma malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

AKITMA MALZEMELERİ

1 Bardak Süt (Ilık)

1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

3 Su Bardağı Un

Sıvı Yağ

1 Paket Maya

1 Adet Yumurta

1 Tatlı Kaşığı Tuz

2 Bardak Su (Ilık)

AKITMA TARİFİ

1 su bardağı ılık sütü derin bir yoğurma kabına alın. Ardından üzerine bir paket (instant) kuru maya ilave edin. Kuru mayanız yoksa yarım paket (22gr’lık) yaş maya kullanabilirsiniz. En son bir tatlı kaşığı toz şekeri atıp bütün malzemeleri karıştırın ve mayayı on dakika bekletin. On dakika sonra mayayı yeniden karıştırın. Ardından 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı ılık su ve 3 su bardağı un ekleyip karıştırma işlemini sürdürün. Karışıma unu tamamen yedirince içine 1 tane yumurta ekleyip çırpmaya devam edin. Akıtma hamurunun üzerini streç film ile ya da bir kapak ile sıkıca kapatın ve mayalanması için 1 saat bekletin. Bir saat geçtiğinde önce tavaya yağ sürüp sonra akıtma hamurunu arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun...

