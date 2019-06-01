Aklınıza gelebilecek en garip şeylerle evlenmiş 13 kişi!

Evlilik müessesesi insan oğlunun en eski ve en önemli geleneklerinden biridir. İki insan hayatını birleştirmeye karar verdiğinde dünyanın her yerinde bu olay çeşitli etkinliklerle kutlanır. İster evliliğe inanın ister inanmayın insanlar birbirlerine olan sevgilerini ailelerine ve arkadaşlarına göstermek için birtakım eğlenceler düzenler. Ancak bazen evlilik sadece iki insan arasında olmayabiliyor. En azından son 10 yıl içerisinde bazı insanlar farklı nesnelerle, yapılarla ve aklınıza gelebilecek en acayip şeylerle evlenmeye karar veriyor. Bu içeriğimizde size bir insanla değil de çok daha farklı şeylerle evlenmeyi tercih etmiş insanları tanıtacağız. 1. Dürüm ile evlenen David Sikorski San Francisco’da yaşayan David Sikorski hayatını dürüm ile birleştirmeyi tercih etti. Hayatımın tek gerçek aşkı dediği dürüm ile evlenen David son derece romantik bir foto albüm de oluşturdu. Etrafındaki tüm arkadaşlarının tek tek evlenip çocuk yapmasının kendisini strese soktuğunu belirten David sonunda hayatının aşkı ile evlenmeye karar vermiş.

2. Oyuncak bebek (!) ile evlenen Davecat Davecat, karısı Sidore Kuroneko ile 2000 yılında bir barda tanışmış. Sidore, gerçek insandan bir farkı olmayan oyuncak bir bebek. Davecat ile Sidore resmi olarak evli olmasalar da bu onların mutluluğu önünde bir engel değil. Hatta Davecat kendisini sentetik aşkın temsilcisi olarak görüyor. 3. Eyfel Kulesi ile evlenen Erika La Tour Eiffel Erika La Tour Eiffel sevgilisi ile meşhur olmuş biri. Erika, Eyfel Kulesi ile ilk defa 2004 yılında tanışmış ve aralarında ilk görüşte aşk başlamış. 2009 Nisan ayında, evliliklerinin 2’nci yıl dönümünde Erika, nesnelere duyduğu aşkın kendisini güçlendirdiğini itiraf etmiş. 4. Kendisiyle evlenen Kevin Nadal Bir yazar, aktivist ve psikoloji profesörü olan Kevin Nadal kendisiyle evlenmeyi tercih etmiş. Felsefesini şu sözlerle açıklıyor Nadal: “En az bir düzine düğüne katıldım ve bu çiftlere birçok hediye aldım. Yanlış anlaşılmasın bundan dolayı pişman değilim, ancak düşünmeye başladım neden çiftlerin hayatını kutluyoruz da bekarların hayatını kutlamıyoruz?” Bu yüzden kendisiyle evlenmeye karar vermiş. Sanırız verdiği hediyeleri geri almanın bir yolu olarak görmüş bunu.

5. Bir kaya ile evlenen Tracey Emin İngiliz sanatçı Tracey Emin bir kayayla evli. Düğünleri Fransa’da bir bahçede yapılmış. Deniz manzaralı bir tepede gördüğü benzersiz antik bir kaya ile evlenmenin güzel olacağına karar vermiş. Kaya ile aralarında sadece fiziksel değil, ruhani bir birliktelik olduğuna da inanıyor. 6. Bir hologram ile evlenen Japon adam. Gelecek artık geldi. Japon Akihiko Kondo bir hologram ile evlendi. Bu bize bilim-kurgu filmlerini anımsatıyor, her gün uyandığında kendisine o günkü programını anlatan hologram bir eş. Ancak bu gerçek! Kondo’nun düğünü 2018 Kasım’ında yapılmış, ancak elbette resmi olarak geçerli değil. 7. Bir yorganla evlenen Pascale Sellick Bir yorganla evlenmeyi düşündüğünü açıkladığında Pascale Sellick dünya çapında viral oldu. Pascale’ye göre mutluluğu bulmak için illaki bir insanla evlenmenize gerek yok. Sevgililer gününde yalnız olmanızın bir önemi yok diyor Pascale, adına yorgan günü diyerek keyifle kutlayabilirsiniz. 8. Akıllı telefonu ile evlenen Aaron Chervenak Modern dünyada herkesin zaten akıllı telefonuyla bir ilişki içinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak Aaron Chervenak bu ilişkiyi resmiyete dökmeye karar vermiş. “Eğer kendimize karşı

dürüst olacaksak, akıllı telefonlarımızla birçok farklı duygusal seviyede ilişki kurmalıyız” diyor Chervenak. Evlilikleri resmen tanınmasa da bir tören düzenlemişler.