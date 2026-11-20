VICE'ın aktardığına göre, evli bir oyuncu, GTA 6 oynarken kimsenin kendisini rahatsız etmemesi için bir haftalığına otel odası kiraladığını iddia etti.

Ancak görünüşe göre bu karar, eşinin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Reddit kullanıcısı, eşinin kendisini ya "deli" ya da "sadakatsiz" olarak gördüğünü şakayla dile getirdi.

Söz konusu iddia, GTA 6'nın çıkışından kısa süre önce GTA 6 topluluğunun dışına taşarak sosyal medyada hızla yayıldı.

GTA 6 OYNAMAK İÇİN BİR HAFTALIĞINA OTEL TUTTUĞUNU İDDİA ETTİ

Sıra dışı tatil planı, 15 Kasım'da GTA 6 subreddit'inde paylaşılan bir gönderiyle gündeme geldi.

Oyuncu, GTA 6 görselinin yer aldığı bir televizyonun önünde gülümserken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak bir hafta boyunca rahatsız edilmeden oyun oynamak istediğini belirtti.

Paylaşım kısa sürede diğer oyuncuların da katıldığı bir tartışmaya dönüştü.

Ancak hikâyenin doğruluğunu sorgulatan önemli bir ayrıntı bulunuyor. Reddit kullanıcısı, otel odasını gerçekten kiraladığını gösteren herhangi bir makbuz veya rezervasyon onayı paylaşmadı.

International Business Times UK de bu kanıt eksikliğine dikkat çekti. Dolayısıyla oyuncunun anlattıkları, bağımsız olarak doğrulanmamış bir sosyal medya iddiası niteliğinde.

GTA 6 HEYECANI OYUNCULARIN PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Bu paylaşım, GTA 6 etrafında görülen daha geniş bir eğilimin parçası olarak dikkat çekiyor.

Bazı oyuncular oyun oynamaya zaman ayırabilmek için izin alırken bazıları planlarını değiştirdi veya oyun sürelerini korumak amacıyla alışılmadık yöntemlere başvurdu.

Hatta bazı çiftler, oyunun çıkışı öncesinde şaka amaçlı oyun anlaşmaları imzaladı. Diğer oyuncular ise tatil planlarını GTA 6'ya göre şekillendirdi.

Otel odası kiraladığını iddia eden oyuncu içinse görünüşe göre Vice City'de geçirilecek bir hafta yeterli değildi. Bu süreyi gerçek bir otel odasında, kimse tarafından rahatsız edilmeden geçirmek de istiyordu.

Hikâyenin tamamen gerçek olup olmadığı ya da yalnızca bir internet şakasından ibaret kalıp kalmadığı bilinmiyor. Ancak çıkış haftasında paylaşılan bu iddia, bazı hayranların GTA 6'yı ne kadar ciddiye aldığını gözler önüne seriyor.

Kaynak: LehighValleyLive