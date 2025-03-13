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  4. Akrabası yüzünden gözünü kaybetti! Bir öpücük korneasında 4 mm'lik delik açtı... Küçük çocuk virüse yenildi

Akrabası yüzünden gözünü kaybetti! Bir öpücük korneasında 4 mm'lik delik açtı... Küçük çocuk virüse yenildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.03.2025 11:33
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İngiltere'de 2 yaşındaki Juwan isimli çocuk, akrabalarından birinin kendisini öpmesi sonucu bir gözünü kaybetti. Kaptığı virüs, korneasında 4 mm'lik bir delik açtı.

Akrabası yüzünden gözünü kaybetti! Bir öpücük korneasında 4 mm'lik delik açtı... Küçük çocuk virüse yenildi

İngiltere'de yaşayan 2 yaşındaki Juwan, bir yakını tarafından öpüldükten sonra herpes simpleks virüsü kaptı ve sol gözünü kaybetti. Virüs, gözünde kabarcık oluşmasına ve ardından korneasında 4 mm'lik bir delik açılmasına yol açtı. Bu yara enfeksiyonlara neden oldu ve doktorların tüm çabalarına rağmen göz tamamen işlevini yitirdi. Gözünü korumak için kapakları dikildi.

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BÜYÜK RİSK

Ailesi, Juwan'ın görme yetisini geri kazanması için sinir nakli ve ardından kornea nakli planlıyor. Ancak, görme yetisinin tamamen geri gelip gelmeyeceği belirsiz. Juwan’ın annesi, bebeklerin öpülmesinin ciddi sağlık riskleri taşıdığını söyledi.

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"BİR VİRÜS, BÜYÜK TRAVMALAR"

Aile, Juwan’ın tedavi masrafları için bağış toplarken, diğer ebeveynleri de bu konuda bilinçlendirmek için uyarıda bulundu. Aile, "Bebeğinizi kimsenin öpmesine izin vermeyin. Küçük bir virüs, büyük travmalara yol açabilir." diyerek ebeveyn uyardı.

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göz alerjisi virüs İngiltere
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