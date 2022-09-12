Akran eş anlamlısı nedir? Akran kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçeye Arapçadan geçen akran kelimesi "ḳrn" kökünden gelir. Bu kökten türeyen "aḳrān" kelimesi "eşler, yaşıtlar" anlamına gelir. Dilimizde 14. yüzyılda rastladığımız bu kelime yaşıtlar anlamında kullanılır. Bu kelime yan anlam olarak makam ve mevkii, toplumsal durum bakımından denk kişileri tanımlamak için de geçerlidir. Türk Dil Kurumuna göre “akran” kelimesinin tek anlamı mevcuttur:
Örneğin 1996 yılında doğmuş iki kişi için akran kelimesi kullanılabilir.
Akran kelimesinin eş anlamı olan kelimeler: