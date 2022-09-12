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Akran eş anlamlısı nedir? Akran kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeler asırlardır değişime ve gelişime uğramıştır. Bu değişimler ve gelişmeler dilimizde ifade zenginliğinin göstergesi olan en kıymetli unsurlardır. Akran kelimesi de dilimize bu gelişmeler sonucunda başka dilden geçen bir kelimedir. Peki, akranın anlamı ve akran kelimesinin eş anlamı nedir?

Akran eş anlamlısı nedir? Akran kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçeye Arapçadan geçen akran kelimesi "ḳrn" kökünden gelir. Bu kökten türeyen "aḳrān" kelimesi "eşler, yaşıtlar" anlamına gelir. Dilimizde 14. yüzyılda rastladığımız bu kelime yaşıtlar anlamında kullanılır. Bu kelime yan anlam olarak makam ve mevkii, toplumsal durum bakımından denk kişileri tanımlamak için de geçerlidir. Türk Dil Kurumuna göre “akran” kelimesinin tek anlamı mevcuttur:

  • Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, boydaş, böğür, taydaş, öğür.

Örneğin 1996 yılında doğmuş iki kişi için akran kelimesi kullanılabilir.

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Akran kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Akran kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Boydaş
  • Böğür
  • Öğür
  • Taydaş
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Akranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Arkadaş grubunda taydaşları olmadığı için sürekli fikir uyuşmazlığı yaşayıp duruyor.
  • Öğürleri olmasına rağmen onu oyunlarına kabul etmiyorlar.
  • Annesi onu hep böğürleriyle kıyaslandığından dolayı özgüvenini kaybediyordu.
  • Boyu öylesine uzundu ki sınıfında bir tane bile boydaşı yoktu.
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