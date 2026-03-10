Mynet Trend

'Akran zorbalığı' iddiası felakete dönüştü: Milli halterci, okula gelip öğrencileri darbetti!

Konya'da 20 yaşındaki milli halterci S.B.K., 14 yaşındaki kız kardeşi I.K ile iddiaya göre kilosundan dolayı alay edip, akran zorbalığı yaptığı gerekçesiyle E.B.İ. adlı erkek öğrenci ve onun ikizi kız kardeşine okulda şiddet uyguladı. Olayın ardından gözaltına alınan S.B.K., ifadesinin ardından serbest kaldı.

Korkunç olay, 3 Şubat günü merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Güvence Sokak'taki Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu’nda yaşandı. Okulda öğrenim gören İ.K., iddiaya göre akranı E.B.İ.'nin kilosundan dolayı kendisiyle alay ettiğini ailesine anlattı. Bunun üzerine İ.K.'nin annesi ve ağabeyi S.B.K., okul müdürü R.Ş. ile görüşmeye gitti.

S.B.K., annesi, okul müdürünün odasında görüşme yaptığı sırada koridorda bekleyen E.B.İ. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası S.B.K., E.B.İ.'ye yumruk ve tekmeyle saldırdı. Durumu fark eden nöbetçi öğretmen, müdahale edip ayırmaya çalıştı. O sırada E.B.İ.'nin ikiz kız kardeşi gelip tepki gösterdi. S.B.K., bu kez E.B.İ.'nin kız kardeşine de yumrukla saldırdı.

MİLLİ HALTERCİ SERBEST BIRAKILDI

Öğretmenlerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. S.B.K., ihbar üzerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 17 yaşında iken halterde Avrupa şampiyonluğu kazandığı öğrenilen S.B.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ODAMDA, ANNESİYLE GÖRÜŞKEN ÖĞRENCİYE SALDIRMIŞ'

Okul Müdürü R.Ş., olayın ardından poliste verdiği ifadesinde, yaşananları anlattı. R.Ş., ifadesinde, “Olay günü, öğrencimin annesi, okul müdür odasına geldi. Benimle kızının kilolarından dolayı E.B.İ. isimli öğrencinin, kızına akran zorbalığı yaptığını söyledi. Ben de kendisine, 'Konu ile ilgili okulumuz 7 ve 8’inci sınıflardan sorumlu okul müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni ile birlikte değerlendirelim' dedim.

O sırada odamda bulunan kamerada, müdür odasının olduğu katta bağırış ve kargaşa olduğunu gördüm. Sonrasında hemen koridora çıkarak katta nöbetçi öğretmenin kavgaya müdahale ettiğini gördüm. İsmini olay sebebi ile öğrendiğim S.B.K.’ya ‘Konu ile ilgili annenle görüşüyorum, yaptığınız yanlış. Siz elinizi kolunuzu sallayarak okula girip bizimle görüşmeden, kardeşinin söylediği ile öğrencileri darbedemezsin, herkes sizin gibi yapsa ne olur’ dedim.'' diye konuştu.
Kaynak: DHA

