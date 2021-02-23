Akrep dizisine flaş transfer! Bertan Asllani Akrep dizisinde Efe karakterini canlandıracak

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep dizisi perşembe akşamları seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Akrep'e Pis Yedili dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Bertan Asllani da dahil oldu.

Son olarak Exxen'de yayınlanan, başrolünde yer aldığı 'Öğrenci Evi' dizisinde sergilediği performans ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, diziye Efe karakteri ile giriş yapacak.

Selena dizisinde Kıvılcım karakteri ile tanıdığımız Hazal Şenel ile evli olan yakışıklı oyuncunun canlandıracağı karakter ile dizideki tüm dengeler değişecek.

Bertan Asllani, dizinin Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.

