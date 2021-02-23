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Akrep dizisine flaş transfer! Bertan Asllani Akrep dizisinde Efe karakterini canlandıracak

23.02.2021 22:50 | Son Güncelleme:
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Akrep dizisine flaş transfer! Bertan Asllani Akrep dizisinde Efe karakterini canlandıracak

Star TV'nin sevilen dizisi Akrep'in kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor. Demet Akbağ ve Evrim Alasya'nın başrollerini paylaştığı Akrep dizisine katılan Bertan Asllani, Efe karakterini canlandıracak.

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı Akrep dizisi perşembe akşamları seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Akrep'e Pis Yedili dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Bertan Asllani da dahil oldu.

Son olarak Exxen'de yayınlanan, başrolünde yer aldığı 'Öğrenci Evi' dizisinde sergilediği performans ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, diziye Efe karakteri ile giriş yapacak.

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Selena dizisinde Kıvılcım karakteri ile tanıdığımız Hazal Şenel ile evli olan yakışıklı oyuncunun canlandıracağı karakter ile dizideki tüm dengeler değişecek.

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Bertan Asllani, dizinin Perşembe akşamı yayınlanacak yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.

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