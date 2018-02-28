MAGAZİN

"Akrep soktu; göz rengim, ten rengim, saç rengim değişti"

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 10:50 | Son Güncelleme

İntizar, Baba Radyo’da Ayşe Matay’ın sunduğu "Baba’nın Kızı" programına konuk oldu. Yeni albümü 'Konu Sen Olunca' ile sevenleriyle buluşan 43 yaşındaki İntizar, bu açıklamasıyla şaşırttı

"Akrep soktu; göz rengim, ten rengim, saç rengim değişti"

Müzik çalışmalarına 5 yıl ara veren İntizar, "Beni beklettiler; menajerler, prodüktörler beni bekletti. Bazen saçmalıyorlar. Egolar vs. nedeniyle gecikti albüm" dedi.

Albümünün piyasaya çıkmadan korsana düştüğünü belirten şarkıcı, "Bu durumun Türkiye’de sadece birkaç sanatçının başına geldi. Albümü mecburen 14 Şubat’ta yayınladık" şeklinde konuştu.

Kısa süre içinde İstanbul’dan taşınacağını dile getiren İntizar, "Magazinden her zaman uzak oldum. 10 gün kamerayı çeksen kendinden bitecek isimler tanıyorum, 'star' adı altında. Gazeteyi, televizyonu çek onlardan biterler” ifadelerini kullandı.

ASLINDA SARIŞINDIM

Yeni albümüyle birlikte imajında da yenilik yapan İntizar, küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladı: Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar.

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İntizar intizar son hali

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaw he he
benimde kanatlarım vardı küçükken uçuyotdum sonra uyandım yoktur kanatlarım ahahahahahahahahah
Ben de yeşildim
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