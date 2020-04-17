Akşam ne pişirsem derdine son! İşte yarım saatte hazırlayacağınız pratik tarifler...

İş güç derken eve yorgun argın geldiğinizde bir de sizi bekleyen akşam yemeği var, değil mi? Hele bir de evde kalabalık bir aile varsa bu iş daha zorlayıcı bir hal alıyor. Bu tarifler lezzetli ve pratik yapımıyla çok az zamanınızı alacak! Hazırsanız başlayalım! İşte birbirinden pratik tarifler...

SOFRADA ET OLMADAN DOYAMAYANLARA: KIYMALI TİRİT

Hem pratik hem de doyurucu bir lezzet kıymalı tirit ile sofranız şenlenecek. Haydi mutfağa!

MALZEMELER

400 gram kıyma

1 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

6 adet tost ekmeği

2 diş sarımsak

1 kase yoğurt

1 avuç maydanoz

1 su bardağı su

1 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin küp şeklinde keserek doğrayın ve 170 derece fırında 12 dakika pişirin.

Soğanı küp küp doğrayarak sıvı yağ koyarak ısıttığınız tavada pembeleşinceye kadar kavurun.

Kavurduktan sonra kıymayı da ekleyerek 3-4 dakika daha kavurun.

Ardından domates salçasını ekleyerek kavurun ve baharatları ekleyin.

1 bardak suyu ekleyerek pişmeye bırakın ve suyunu çekince odaktan alın.

Kızarmış ekmekleri servis tabağına eşit şekilde dağıtarak kaynamış olan et suyu ile ıslatın.

Sarımsakları rendeleyip yoğurtla karıştırarak ekmeklerin üzerine dökün.

Yoğurdun üzerine de hazırlamış olduğunuz kıymalı harcı ekleyin.

Üzerine maydanozları serpiştirin.