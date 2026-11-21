Türk mutfağının sevilen yemeklerinden nohut, doğru pişirildiğinde yumuşacık dokusuyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Bazen saatlerce ocakta kalmasına rağmen nohutlar sertliğini koruyabiliyor. Pek çok kişi pişirmeden önce nohutları bir gece suda bekletmenin yeterli olduğunu düşünse de daha iyi sonuç almak için birkaç ayrıntıya daha dikkat etmek gerekiyor. Peki, nohutun lokum gibi yumuşaması için ne yapmak gerekiyor?

NOHUDU SICAK SUDA BEKLETMEK İŞE YARIYOR

Nohudun daha kısa sürede ve eşit şekilde pişmesi için öncelikle yeterli miktarda suyla ıslatılması gerekiyor. Nohutları geniş bir kaba alın ve üzerini birkaç parmak geçecek kadar su ekleyin. Oda sıcaklığında yaklaşık 8-12 saat bekletmek genellikle yeterli oluyor.

Daha hızlı bir yöntem arayanlar ise sıcak suyla kısa süreli bekletme tekniğini deneyebilir. Bunun için nohutları kaynar suya ekleyip yaklaşık 1 dakika kaynatın. Ardından ocağı kapatıp kapağı kapalı şekilde yaklaşık 1 saat bekletin. Sürenin sonunda suyunu süzüp nohutları durulayarak pişirmeye geçebilirsiniz.

PİŞİRME SUYUNA KARBONAT EKLENEBİLİR

Nohudun daha kolay yumuşaması için kullanılan yöntemlerden biri de karbonat. Islatma suyuna çok az miktarda karbonat eklemek, nohutun yumuşamasına yardımcı olabilir. Ancak miktarı abartmamak gerekiyor. Fazla karbonat nohutun dokusunu bozabilir ve kendine özgü tadını değiştirebilir.

Karbonat kullanmak zorunlu değil. Özellikle nohutlar tazeyse ve uygun koşullarda bekletildiyse yalnızca suyla ıslatmak da yeterli olabilir.

NOHUDUN SERT KALMAMASI İÇİN BU HATALARA DİKKAT!

Nohudun pişme süresini uzatan en önemli etkenlerden biri eski bakliyat kullanılması. Uzun süre beklemiş nohutlar, uygun şekilde ıslatılsa bile daha geç yumuşayabilir.

Pişirme sırasında dikkat edilmesi gereken diğer noktalar şöyle:

Yeterli su kullanın: Nohutların tencere içinde tamamen suyun altında kalmasına dikkat edin.

Eski nohutları kontrol edin: Uzun süre depolanmış nohutların pişmesi daha uzun sürebilir.

Asitli malzemeleri sona bırakın: Domates, salça ve limon gibi asitli malzemeleri nohutlar yumuşamaya başladıktan sonra eklemek daha iyi sonuç verebilir.

Tuz miktarını ayarlayın: Tuzun tek başına nohutun sert kalmasının temel nedeni olduğu düşünülmemeli. Ancak baharat ve diğer malzemeleri pişirmenin ilerleyen aşamalarında eklemek, kıvamı kontrol etmeyi kolaylaştırabilir.

Düdüklü tencere kullanın: Daha kısa sürede pişirmek için düdüklü tencereden yararlanabilirsiniz. Pişirme süresi nohutun yaşına ve tencerenin modeline göre değişir.