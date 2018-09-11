YEMEK

Akşam yemeğinde soğan yiyenlere kötü haber var!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

Her zaman severek ve sağlığımız açısından önemli bir yeri olan bazı yiyecekleri akşam tüketmemek gerekiyor. Aksi takdirde uykusuzluk sorununa neden olabiliyor. İşte akşam tüketildiğinde uykusuzluğa neden olan yiyecekler.

Akşam yemeğinde soğan yiyenlere kötü haber var!

Uyku sağlıklı yaşam için şart. "6 ila 8 saatlik iyi bir uyku sadece gözlerinizin parlamasına, cildinizin gerilmesine zihninizin açılmasına neden olmaz aynı zamanda sizi 3 yaş genç gösterir" diyen uzmanlar, uyku kaçıran yiyecekleri sıralayıp bunlardan sakınılmasını istedi. İşte o besinler:

Sarımsak, acı biber ve öteki baharatlar mide yanması yapabilir.

sarimsak

Soğan, şişkinlik ve gaza sebep olmasının yanı sıra mide asidinizin artırır bu da size rahatsızlık verir. Bu yüzden akşam yemeğinde çok fazla soğan tüketmenizi önermiyoruz.

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Kafein vücutta 12 saat boyunca kalır. Uyku sorununuz varsa çay, çikolata, kola ve öteki kafein içeren içeceklerden uzak durmalısınız.

kahve

Fasulye, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi gaz yapan sebzeler akşamları tüketilmemeli.

fasulye

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Anahtar Kelimeler:
uyku sorunu mide yanması

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