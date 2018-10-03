YEMEK

Akşam yemeğinde yenilik yapmak isteyenler için leziz 10 tavuk yemeği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

Tavuğun sevmeyeni nadirdir, genelde hemen hemen her eve girer ve akşam yemeklerinin ana konuğu olur kendileri. Protein açısından zengin olan ve kırmızı ete göre bütçeye daha uygun olması onu vazgeçilmez yapan nedenlerden birkaçı. Sofralarınızda fark yaratmak istiyorsanız hemen buzluktaki tavuğu çıkarın. Size çok güzel 10 alternatif tarifimiz var.

Akşam yemeğinde yenilik yapmak isteyenler için leziz 10 tavuk yemeği

Soslu tavuk kanatları

soslu
Restoranlarda yediğiniz soslu tavuk kanatlarını hiçbir şekilde aratmayacak bir Mynet Yemek tarifiyle karşınızdayız. Özellikle baharat seviyorsanız bu tavuk kanatlarıyla küçük bir aşk yaşamamanız mümkün değil :) Lafı uzatmadan şuraya bir tarif bırakıyoruz efenim, afiyetler! :)

Tavuklu lezzet çarkı

çark
Lezzet çarkının görüntüsü de tadı kadar etkileyici. Eşinize dostunuza afiyetle ikram edeceğiniz bu tarif ile birbirinden güzel övgüler toplayacaksınız. Enfes tavuğu, çıtır hamuru ve ferah sosuyla lezzeti ikiye katlamanın tam zamanı. Tarifin detayları için tıklayın.

Pideli tavuk kebabı

pideli
Tarifte tavuk göğsü kullanmamız sizi korkutmasın çünkü asla kuru bir tavuk parçası yemiş olmayacaksınız. Hazırlanan muhteşem sos tavuk parçalarını yumuşak bir kıvama getiriyor. Yoğurt ve tereyağı ile birleşen yemeğimiz iskender kebabını aratmayacak, buna söz verebiliriz. Evinizde kolayca hazırlamak isterseniz tarife tıklayın.

İçi sulu dışı çıtır tavuk

çıtır
Tavuk göğsünü doğru ve lezzetli pişirmek zor bir iştir, gerçek bir emek vermek gerekir. Bahsedeceğimiz bu yöntemle çok daha lezzetli tavuk göğsü pişirmeniz mümkün. Üstelik hem daha az kalori alacaksınız hem de daha lezzetli bir yemek yiyecekseniz. Bundan iyisi Şam'da kayısı :) Tarifin detayları için tıklayın.

Erişteli tavuk

erişteli

Tereyağlı, sade ya da yoğurtla yemeye alıştığımız erişteyi bu sefer tavuk ve çeşitli sebzeler ile taçlandırdık. Bu hali pek bir hoşumuza gitti. Denemek isteyenler için tarifi şuraya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Peynirli tavuk köftesi

köfte

Kırmızı et tüketmeyenler için tavuk köftesi iyi bir alternatif. İçine giren peyniri dilerseniz İzmir tulumu olarak seçebilirsiniz, o hali çok daha leziz oluyor. Bizden söylemesi :) Tarifin detayları için tık tık!

Tavuklu lazanya

lazanya

Akşam ziyafet çekmek ister misiniz? O halde malzemeleri hazır edin ve doğru mutfağa yol alın. Tarifi de hemen şuraya bırakalım...

Tavuklu mantarlı volovan

1

Milföy hamuru şu hayatta en sevdiğimiz şeylerden biri. Ne akar ne kokar, asla can sıkmaz ve her girdiği yemeğin lezzetine bir güzel ortak olur. Bu sefer milföyü volovan yapmak için kullandık. Oldukça pratik ve lezzetli bir yemek oldun doğrusu. Merak edenler için tarifi burada...
Görsel kaynak

Tavuklu fincan tart

tart

Minnoş mu minnoş, tek porsiyonluk ve keyif veren bir yemek yemek ister misiniz? Enfes bir hamur ve barbeku sosunun tavukla buluşması... Tavuklu fincan tart bir yemekten daha fazlası. Detaylaru için tıklayın.

Mozzarella dolgulu tavuk

mozz

Nefis ve kolaylıkla yapabileceğiniz akşam yemeğiniz bu tarifte... Mozzarella peyniri ile doldurduğunuz tavuk göğsünü, kızartın, fırınlayın, afiyetle yiyin! Tarifin detayları için de tıklayın :)

PARTNERSakın bu isimleri Google'da aramayın!Sakın bu isimleri Google'da aramayın!
Probiyotik turşu nasıl yapılır?Probiyotik turşu nasıl yapılır?
Vücuttaki zehri yok eden tek besinVücuttaki zehri yok eden tek besin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk yemekleri pratik yemek tarifi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Vücuttaki zehri yok eden tek besin

Vücuttaki zehri yok eden tek besin

Yatakta başucunuza koyduğunuz suyu neden içmemelisiniz?

Yatakta başucunuza koyduğunuz suyu neden içmemelisiniz?

Dünyanın ilk iğrenç müzesi açılacak: Kurtlu peynir, yarasa çorbası, boğa penisi

Dünyanın ilk iğrenç müzesi açılacak: Kurtlu peynir, yarasa çorbası, boğa penisi

Akşam yemeğinde yenilik yapmak isteyenler için leziz 10 tavuk yemeği

Akşam yemeğinde yenilik yapmak isteyenler için leziz 10 tavuk yemeği

İlginizi Çekebilir

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Sizce bu yumurtalardan hangisi sağlıklı bir tavuğa ait?

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Yumurta pişirirken tavaya neden su eklemelisiniz?

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Çıtır tavuk diye aldı içinden bakın ne çıktı!

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Makarna suyunu sakın lavaboya dökmeyin!

Limonlu su içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor!

Limonlu su içtiğinizde vücudunuza bakın ne oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatakta başucunuza koyduğunuz suyu neden içmemelisiniz?

Yatakta başucunuza koyduğunuz suyu neden içmemelisiniz?

Probiyotik turşu nasıl yapılır?

Probiyotik turşu nasıl yapılır?

Vücuttaki zehri yok eden tek besin

Vücuttaki zehri yok eden tek besin

Dünyanın ilk iğrenç müzesi açılacak: Kurtlu peynir, yarasa çorbası, boğa penisi

Dünyanın ilk iğrenç müzesi açılacak: Kurtlu peynir, yarasa çorbası, boğa penisi

Gıda sektöründen ilaç sektörüne kadar kullanılıyor: Kilosu 30 bin liradan satışta

Gıda sektöründen ilaç sektörüne kadar kullanılıyor: Kilosu 30 bin liradan satışta

Asla satın almamanız gereken 5 dondurulmuş gıda

Asla satın almamanız gereken 5 dondurulmuş gıda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.