Akşam yemeğinde yenilik yapmak isteyenler için leziz 10 tavuk yemeği

Soslu tavuk kanatları



Restoranlarda yediğiniz soslu tavuk kanatlarını hiçbir şekilde aratmayacak bir Mynet Yemek tarifiyle karşınızdayız. Özellikle baharat seviyorsanız bu tavuk kanatlarıyla küçük bir aşk yaşamamanız mümkün değil :) Lafı uzatmadan şuraya bir tarif bırakıyoruz efenim, afiyetler! :)

Tavuklu lezzet çarkı



Lezzet çarkının görüntüsü de tadı kadar etkileyici. Eşinize dostunuza afiyetle ikram edeceğiniz bu tarif ile birbirinden güzel övgüler toplayacaksınız. Enfes tavuğu, çıtır hamuru ve ferah sosuyla lezzeti ikiye katlamanın tam zamanı. Tarifin detayları için tıklayın.

Pideli tavuk kebabı



Tarifte tavuk göğsü kullanmamız sizi korkutmasın çünkü asla kuru bir tavuk parçası yemiş olmayacaksınız. Hazırlanan muhteşem sos tavuk parçalarını yumuşak bir kıvama getiriyor. Yoğurt ve tereyağı ile birleşen yemeğimiz iskender kebabını aratmayacak, buna söz verebiliriz. Evinizde kolayca hazırlamak isterseniz tarife tıklayın.

İçi sulu dışı çıtır tavuk



Tavuk göğsünü doğru ve lezzetli pişirmek zor bir iştir, gerçek bir emek vermek gerekir. Bahsedeceğimiz bu yöntemle çok daha lezzetli tavuk göğsü pişirmeniz mümkün. Üstelik hem daha az kalori alacaksınız hem de daha lezzetli bir yemek yiyecekseniz. Bundan iyisi Şam'da kayısı :) Tarifin detayları için tıklayın.