Akşam yemeğinde yenilik yapmak isteyenler için leziz 10 tavuk yemeği

Restoranlarda yediğiniz soslu tavuk kanatlarını hiçbir şekilde aratmayacak bir Mynet Yemek tarifiyle karşınızdayız. Özellikle baharat seviyorsanız bu tavuk kanatlarıyla küçük bir aşk yaşamamanız mümkün değil :) Lafı uzatmadan şuraya bir tarif bırakıyoruz efenim, afiyetler! :)
Lezzet çarkının görüntüsü de tadı kadar etkileyici. Eşinize dostunuza afiyetle ikram edeceğiniz bu tarif ile birbirinden güzel övgüler toplayacaksınız. Enfes tavuğu, çıtır hamuru ve ferah sosuyla lezzeti ikiye katlamanın tam zamanı. Tarifin detayları için tıklayın.
Tarifte tavuk göğsü kullanmamız sizi korkutmasın çünkü asla kuru bir tavuk parçası yemiş olmayacaksınız. Hazırlanan muhteşem sos tavuk parçalarını yumuşak bir kıvama getiriyor. Yoğurt ve tereyağı ile birleşen yemeğimiz iskender kebabını aratmayacak, buna söz verebiliriz. Evinizde kolayca hazırlamak isterseniz tarife tıklayın.
Tavuk göğsünü doğru ve lezzetli pişirmek zor bir iştir, gerçek bir emek vermek gerekir. Bahsedeceğimiz bu yöntemle çok daha lezzetli tavuk göğsü pişirmeniz mümkün. Üstelik hem daha az kalori alacaksınız hem de daha lezzetli bir yemek yiyecekseniz. Bundan iyisi Şam'da kayısı :) Tarifin detayları için tıklayın.
Tereyağlı, sade ya da yoğurtla yemeye alıştığımız erişteyi bu sefer tavuk ve çeşitli sebzeler ile taçlandırdık. Bu hali pek bir hoşumuza gitti. Denemek isteyenler için tarifi şuraya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!
Kırmızı et tüketmeyenler için tavuk köftesi iyi bir alternatif. İçine giren peyniri dilerseniz İzmir tulumu olarak seçebilirsiniz, o hali çok daha leziz oluyor. Bizden söylemesi :) Tarifin detayları için tık tık!
Akşam ziyafet çekmek ister misiniz? O halde malzemeleri hazır edin ve doğru mutfağa yol alın. Tarifi de hemen şuraya bırakalım...
Milföy hamuru şu hayatta en sevdiğimiz şeylerden biri. Ne akar ne kokar, asla can sıkmaz ve her girdiği yemeğin lezzetine bir güzel ortak olur. Bu sefer milföyü volovan yapmak için kullandık. Oldukça pratik ve lezzetli bir yemek oldun doğrusu. Merak edenler için tarifi burada...
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Minnoş mu minnoş, tek porsiyonluk ve keyif veren bir yemek yemek ister misiniz? Enfes bir hamur ve barbeku sosunun tavukla buluşması... Tavuklu fincan tart bir yemekten daha fazlası. Detaylaru için tıklayın.
Nefis ve kolaylıkla yapabileceğiniz akşam yemeğiniz bu tarifte... Mozzarella peyniri ile doldurduğunuz tavuk göğsünü, kızartın, fırınlayın, afiyetle yiyin! Tarifin detayları için de tıklayın :)
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