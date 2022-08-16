Akşama yemek hazır! Sulu köfte tarifi, Kolay ve dağılmayan sulu köfte nasıl yapılır?

Köftenin her tarifi ayrı bir lezzet taşıyor. Özellikle patates ile olan uyumu bilinen köfteyi sulu yemek haline getirmek oldukça mantıklı fikirler arasında yer alıyor. Sulu köfte hem pratik yapımı hem de yanına gelecek alternatif yiyeceklerle uyumu sayesinde sevilerek tüketiliyor.

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

350 gram orta yağlı kıyma

1 adet yumurta

3-4 yemek kaşığı ince bulgur

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

½ adet rendelenmiş soğan

Pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

½ adet limon

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Derin bir kapta kıyma ve diğer köfte malzemeleri ile yoğurun.

Kolayca şekil verebilmek için buzdolabında 10 dakika kadar bekletin.

Köftelerinize top top şekil verin ve hafif unlayın.

Bir tencerenin içerisine yağı alın, hafif kızdırın

Salça ilave ederek güzelce kavurun. Ardından suyu azar azar ilave edin.

Limonu sıkın ve karabiberi de ilave edin. Kaynamaya bırakın.

Şekil verdiğiniz köfteleri kaynamakta olan salçalı suyun içerisine atın ve köfteler yumuşayana kadar pişirin.

Ardından isteğe bağlı tuz ilave edin ve ocaktan alarak sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!



