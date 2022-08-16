Akşama yemek hazır! Sulu köfte tarifi, Kolay ve dağılmayan sulu köfte nasıl yapılır?

Köftenin her tarifi ayrı bir lezzet taşıyor. Özellikle patates ile olan uyumu bilinen köfteyi sulu yemek haline getirmek oldukça mantıklı fikirler arasında yer alıyor. Sulu köfte hem pratik yapımı hem de yanına gelecek alternatif yiyeceklerle uyumu sayesinde sevilerek tüketiliyor.
Köfte için:
350 gram orta yağlı kıyma
1 adet yumurta
3-4 yemek kaşığı ince bulgur
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
½ adet rendelenmiş soğan
Pişirmek için:
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
½ adet limon
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı
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