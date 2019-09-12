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Aksaray’da motosiklet sesinden silahlı kavga çıktı! Dehşet anları kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 12.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

İstanbul Aksaray’da motosikletin çıkardığı sesten dolayı esnafla tartışan motosikletli iki kişi dehşet saçtı. Yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, arbede anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Fatih Mesihpaşa Mahallesi Sait Efendi Sokak’ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

ESNAFLA TARTIŞAN ŞAHISLAR KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, motosikletli iki şahısla, esnaf arasında motosikletin çıkardığı sesten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan motosikleti şahıslar, bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte geri geldi. Esnafla tekrar tartışmaya başlayan şahıslar, yanlarında getirdikleri tabancalarla kurşun yağdırdı. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri, saldırgan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Motosikletin çıkardığı ses üzerine dükkanından dışarı çıktığını ifade eden Lokman Yıldız, “Burada çaycı telefonla konuşuyordu. Motosikletin sesinden korktu. Gaza basma diye bağırdı. Motosikletinden inerek çaycının üzerine yürüdü. Esnaf bir arkadaş da olay müdahale etti. Bir arbede yaşandı. Motosikletliler çekip gitti. 1 saat sonra arkadaşlarıyla beraber geldi. 2 genç esnafla tartıştı. Ondan sonra silahlar çekildi. Bir esnaf ayağından yaralandı. Bir de hiç olayla alakası olmayan bir genç karnından ve bacağından yaralandı. Durumu çok kötüydü” diye konuştu.

(İHA)

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Aksaray silahlı kavga Motosiklet

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