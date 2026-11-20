Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket kentinden yola çıkan Essex adlı balina avlama gemisi, 1819 yılında üç yıl sürmesi planlanan bir sefere çıktı.

Güney Pasifik'e ulaşan gemi, 20 Kasım 1820'de tarihin en sıra dışı deniz kazalarından birini yaşadı.

Nantucket Tarih Derneği'nin aktardığı bilgilere göre, dev bir ispermeçet balinası açık denizde gemiye iki kez çarparak ağır hasar verdi. Anlatımlara göre balinanın büyüklüğü neredeyse gemininki kadardı.

Pasifik Okyanusu'nun ortasında, en yakın karadan yaklaşık 2 bin kilometre uzakta bulunan Essex kısa süre içinde battı. Gemideki 20 denizcinin tamamı kazadan sağ kurtulmayı başardı. Ancak asıl mücadele onlar için henüz yeni başlıyordu.

ÜÇ KÜÇÜK FİLİKADA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Geminin batmasının ardından mürettebat, yanlarına alabildikleri sınırlı miktardaki yiyecek ve suyla üç küçük balina avlama filikasına sığındı.

Denizciler, yakınlardaki Marquesas ve Society adalarına ulaşabilecek durumda olmalarına rağmen bölgede yamyam kabilelerle karşılaşabileceklerinden korkarak bu rotayı tercih etmedi. Bunun yerine Güney Amerika kıyılarına, Peru veya Şili'ye ulaşmayı hedeflediler.

Ancak kötü hava koşulları, açlık ve susuzluk yolculuğu giderek zorlaştırdı.

ISSIZ ADADA DA KURTULUŞ BULAMADILAR

20 Aralık 1820'de üç filika, ıssız Henderson Adası'na ulaşmayı başardı. Mürettebat burada birkaç gün geçirdi.

Ancak adadaki yiyecek ve içme suyu kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle uzun süre kalamayacaklarını anladılar.

Denizcilerden üçü adada kalmayı tercih ederken diğer 17 kişi yeniden denize açılmaya karar verdi.

27 Aralık 1820'de Easter Adası'na ulaşma umuduyla yola çıkan mürettebatı bu kez daha büyük felaketler bekliyordu. Teknelerden biri diğerlerinden ayrıldı. Açlık ve susuzluk nedeniyle denizcilerin fiziksel durumu hızla kötüleşti.

AÇLIK DAYANILMAZ HALE GELMİŞTİ

Encyclopedia Britannica'nın aktardığı bilgilere göre, Ocak 1821'e gelindiğinde hayatta kalmayı başaran denizciler açlık nedeniyle yamyamlığa başvurmak zorunda kaldı.

Nantucket Tarih Derneği'nin kayıtlarına göre, mürettebattan yedi kişi hayatını kaybettikten sonra diğer denizciler tarafından yenildi.

Aylar süren çaresiz bekleyişin ardından geçen gemiler tarafından kurtarıldıklarında yalnızca beş denizci hayattaydı.

Henderson Adası'nda kalmayı seçen üç mürettebat üyesi ise adada mahsur kalmıştı. Böylece 20 denizciyle başlayan yolculuk, korkunç bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü.

ESSEX FACİASI ÜNLÜ ROMANA İLHAM VERDİ

Essex gemisinin batışı yalnızca denizcilik tarihinin trajik olaylarından biri olarak kalmadı. Yaşananlar, dünya edebiyatının en tanınmış eserlerinden birine de ilham kaynağı oldu.

Geminin ikinci kaptanı Owen Chase ile kamarot Thomas Nickerson, yaşadıkları korkunç olayları daha sonra kaleme aldı. Bu anlatımlar kısa sürede uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Amerikalı yazar Herman Melville de 1851 yılında yayımlanan ünlü romanı Moby Dick için Essex faciasından esinlendi. Roman, dev bir beyaz balinanın peşine düşen denizcilerin hikayesini anlatırken insan ile doğa arasındaki mücadeleyi de gözler önüne serdi.

Melville, daha sonra Chase'in anlatısını okurken mürettebatın farklı bir rota izlemesi halinde kurtulma ihtimalinin bulunabileceğini düşündü.

Yazar, denizcilerin batışın hemen ardından Tahiti yönüne ilerlemeleri durumunda yaşadıkları acıların önlenebileceğini, ancak bölgede yamyamlarla karşılaşma korkusunun bu kararı etkilediğini ifade etti.

Aradan geçen 206 yıla rağmen Essex faciası, doğanın gücü karşısında insanın çaresizliğini ve hayatta kalma içgüdüsünün insanları sürükleyebileceği uç noktaları hatırlatan en çarpıcı denizcilik hikayelerinden biri olmayı sürdürüyor.

GÖRSELLER TEMSİLİ YAPAY ZEKADIR.