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Aksaray'da zincirleme kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

17.07.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralı 4 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Aksaray'da zincirleme kaza: 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Yeşilova beldesi yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Almanya'dan geldiği memleketi Aksaray'da ailesiyle yemeğe gitmek için yola çıkan Ali İhsan Çomuk (55) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen düğün konvoyundaki Burak Akbulut’un (20) kullandığı otomobille çarpıştı. Konvoydaki Yasin Sert (27) yönetimindeki idaresindeki otomobil de Burak Akbulut’un aracına çarptı. Otomobiller demir yığınına dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Ali İhsan Çomuk ve aynı araçtaki akrabası Gönül Bildirici (55) yaşamını yitirdi. Yaralılardan sürücü Çomuk'un eşi Elmas Çomuk (55) ile Gönül Bildirici'nin eşi Osman Bildirici (55), oğlu Hüseyin Bildirici (26) ve diğer sürücüler Yasin Sert, Burak Akbulut ve yanındaki Ahmet Asal (20) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elmas Çomuk ile Hüseyin Bildirici de kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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TIP FAKÜLTESİNDE GÖREVE BAŞLAYACAKMIŞ

Kazada yaşamını yitirenlerden tıp fakültesinden mezun olan Hüseyin Bildirici'nin yakın zamanda Ankara Tıp Fakültesi'nde göreve başlamayı planladığı öğrenildi. Ali İhsan Çomuk, eşi Elmas Çomuk ile Gönül Bildirici ve Hüseyin Bildirici'nin cenazelerinin bugün Yeşilova beldesinde defnedileceği öğrenildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aksaray
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