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Aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Vietnam Savaşı'nı konu alan “Full Metal Jacket” filminin aktörlerinden R. Lee Ermey, 74 yaşında yaşamını yitirdi

Aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, 1987 yapımı Full Metal Jacket filminin "Topçu Çavuşu Hartman"ı olarak tanınan Amerikalı aktör R. Lee Ermey, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Aktörün menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermey’in zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Hepimiz onu çok özleyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Ermey, Stanley Kubrick'in yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Full Metal Jacket filmiyle Altın Küre adayı olmuştu.

Kansas'ta 1944 yılında dünya gelen aktör, filmde sadece teknik danışman olarak görev alacaktı ancak Kubrick, Ermey’in yeteneğinden etkilenerek "Topçu Çavuşu Hartman" rolünü onu vermişti.

Pek çok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmişti.

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