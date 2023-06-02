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  4. Aktris dizisine Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevişme sahnesi damga vurdu!

Aktris dizisine Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevişme sahnesi damga vurdu!

02.06.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolde olduğu Aktris'deki sevişme sahneleri de gündeme geldi. Pınar Deniz'in başarılı oyunculuğu sosyal medyada konuşulurken cüretkar anları için cesareti de geri planda kalmadı.

Aktris dizisine Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevişme sahnesi damga vurdu!

Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi isimlerinde yer aldığı Aktris dizisinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu parladı.

Pınar Deniz'in Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte başrolünü üstlendiği dizinin sekiz bölümü aynı anda yayınlandı.

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"Aktris"te, Türkiye'nin en ünlü yıldızı olan Yasemin Derin'in (Pınar Deniz) gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişleri yer alıyor.

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Suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi "Aktris"deki sevişme sahneleri de gündeme geldi.

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Pınar Deniz'in Uraz Kaygılaroğlu'nun ateşi sahnelerini görenler "Pınar çok cesur", "Pınar almış yürümüş de Uraz olmamış", "Elektrikleri tutmamış bu ikilinin" yorumları yapıldı.

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Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nu uyumlu ve başarılı bulanlar da vardı.
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