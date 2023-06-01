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Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

01.06.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ü başrollerinde buluşturan Disney Plus'ın yeni orijinal dizisi Arayış’ın fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen dizi, 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda yayına girecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen diziyi gelin birlikte keşfedelim.

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Disney Plus, yerli ve yabancı içerikleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi sürdürürken Türkiye’deki orijinal yerli projelerini de hız kesmeden duyurmaya devam ediyor. Dün yayına giren Aktris dizisinden sonra bugün de heyecanla beklenen Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturduğu Arayış, 14 Haziran’da Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında aynı anda yayınlanacak. Dizinin yayınlanmasına günler kala heyecanla beklenen fragman da yayına girdi.

Aslı Enver ve Mehmet Günsür’ün başrolleri paylaştığı; Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı diziden yayınlanan fragman, seyirciye merak uyandıran mistik dünyanın görünmeyen yüzü hakkında ipuçları veriyor.

Dizi; metropol hayatına sıkışmış, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olan Nisan'ın, beraber katıldıkları bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşmasını ve tüm şüphelerine karşın tarikatın vaadine kayıtsız kalamamasını, tarikattaki gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılmasını konu ediyor. Metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak orijinal dizi, 14 Haziran’da sadece Disney Plus'ta yerini alacak.

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Disney Plus'ta İzle

Boş vakitlerinizi kaliteli bir şekilde geçirmek isterseniz birbirinden güzel dizi ve filmler izleyebileceğiniz Disney Plus'a buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

Disney Plus'taki Türk dizilerinden bazıları

Aktris (2023)

Yönetmen: Soner Caner
Oyuncular: Pınar Deniz, Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç
Tür: Suç, Gerilim, Mizah

Pınar Deniz'in canlandırdığı Türkiye'nin en ünlü yıldızı 'Yasemin Derin' karakterinin ışıltılı ve aynı zamanda karanlık dünyasını anlatan yapım, kendini şöhretiyle kamufle eden Yasemin Derin'in sırlarla dolu macerasını gözler önüne seriyor.

Disney Plus'ta İzle

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Kaçış (2022)

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Oyuncular: Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Aras Aydın, Leyla Tanlar
Tür: Drama, Gerilim, Aksiyon-Macera

Savaş fotoğrafçısı Mehmet, muhabir arkadaşı İlker, içlerinde aktivist Zeynep'in de olduğu Almanya'dan gelen bir grupla birlikte; bir Ezidi köyünde araştırma yapmak üzere Türkiye'den sınırın diğer tarafına gizlice geçerler. Köye yapılan baskın sırasında radikal terör örgütünün eline düşen kahramanlarımız için buradan kurtulabilmek adına büyük bir mücadele başlar.

Disney Plus'ta İzle

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Dünyayla Benim Aramda (2022)

Yönetmen: Hülya Gezer
Oyuncular: Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Zerrin Tekindor, Melisa Döngel, Metin Akdülger
Tür: Drama

Ünlü bir oyuncu olan sevgilisiyle arasındaki büyük aşkı zamanla yitirmeye başlamış olan İlkin, ilişkisine yabancılaşmıştır. Bir gün, sosyal medyadan açtığı sahte bir hesap ile sevgilisine ulaşır ve adeta kendi elleriyle “sevgilisinin aklını çelebilecek kadın”ı yaratır.

Disney Plus'ta İzle

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Ben Gri (2022)

Yönetmen: Taylan Biraderler
Oyuncular: Timuçin Esen, Ebru Özkan, Buçe Buse Kahraman, İlayda Akdoğan, Alican Yücesoy, Onur Bilge
Tür: Drama, Gerilim, Suç

Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatı kızının yaşadığı talihsz bir olayla değişir. Kızının intikamını almak isteyen Fuat’ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.

Disney Plus'ta İzle

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