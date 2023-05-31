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Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Aktris dizisi seyirciyle buluştu

31.05.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus'ın orijinal yapımı Aktris için geri sayım sona erdi. Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizi bugün itibarıyla yayına girdi ve izleyiciyle buluştu. Gelin, ilgi çekici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla öne çıkan Aktris dizisinin detaylarına geçelim.

Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun paylaştığı Aktris dizisi seyirciyle buluştu

Başrollerini Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Disney Plus'ın yeni yerli dizisi Aktris, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında bugün itibarıyla seyirciyle buluştu. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu ve senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizinin 8 bölümü birden Disney Plus'ta yayına girdi.

Oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındırıyor.

Pınar Deniz'in canlandırdığı Türkiye'nin en ünlü yıldızı 'Yasemin Derin' karakterinin ışıltılı ve aynı zamanda karanlık dünyasını anlatan yapım, kendini şöhretiyle kamufle eden Yasemin Derin'in sırlarla dolu macerasını gözler önüne seriyor.

Disney Plus'ta İzle

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Boş vakitlerinizi kaliteli bir şekilde geçirmek isterseniz birbirinden güzel dizi ve filmler izleyebileceğiniz Disney Plus'a buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.

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Disney Plus'ın en sevilen Türk dizilerinden bazıları

Kaçış (2022)

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Oyuncular: Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Aras Aydın, Leyla Tanlar
Tür: Drama, Gerilim, Aksiyon-Macera

Savaş fotoğrafçısı Mehmet, muhabir arkadaşı İlker, içlerinde aktivist Zeynep'in de olduğu Almanya'dan gelen bir grupla birlikte; bir Ezidi köyünde araştırma yapmak üzere Türkiye'den sınırın diğer tarafına gizlice geçerler. Köye yapılan baskın sırasında radikal terör örgütünün eline düşen kahramanlarımız için buradan kurtulabilmek
adına büyük bir mücadele başlar.

Disney Plus'ta İzle

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Dünyayla Benim Aramda (2022)

Yönetmen: Hülya Gezer
Oyuncular: Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Zerrin Tekindor, Melisa Döngel, Metin Akdülger
Tür: Drama

Ünlü bir oyuncu olan sevgilisiyle arasındaki büyük aşkı zamanla yitirmeye başlamış olan İlkin, ilişkisine yabancılaşmıştır. Bir gün, sosyal medyadan açtığı sahte bir hesap ile sevgilisine ulaşır ve adeta kendi elleriyle “sevgilisinin aklını çelebilecek kadın”ı yaratır.

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Ben Gri (2022)

Yönetmen: Taylan Biraderler
Oyuncular: Timuçin Esen, Ebru Özkan, Buçe Buse Kahraman, İlayda Akdoğan, Alican Yücesoy, Onur Bilge
Tür: Drama, Gerilim, Suç

Başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat’ın hayatı kızının yaşadığı talihsz bir olayla değişir. Kızının intikamını almak isteyen Fuat’ın hayatı telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla tepetaklak olurken Fuat karanlık ve aydınlığın ortasında geçmişiyle de yüzleşir.

Disney Plus'ta İzle

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