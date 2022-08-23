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Aktüel eş anlamlısı nedir? Aktüelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

23.08.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aktüel kelimesini gündelik hayatımızda sıklıkla kullanıyoruz. Gerek sosyal medyada gerek günlük olarak kullanımı yaygın olan aktüel sözcüğü uzun yıllardan beri dilimizdedir. Her kelimede olduğu gibi aktüel sözcüğü de farklı anlamlar taşır. Bununla birlikte birbirlerinin yerine kullanılabilen eş anlamlıları da bulunur. Bu kelimeler, birçok alanda farklı görevlerde ve anlamlarda kullanılabilirler.

Aktüel eş anlamlısı nedir? Aktüelin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçede yer alan yüz binlerce kelimenin neredeyse hepsini bilmek ve eş anlamlı kelimeleriyle ilgili bilgi sahibi olmak pek mümkün olmuyor. Ancak Türk Dil Kurumu Sözlüğü, bizlere çok büyük bir avantaj sağlıyor. İstediğimiz her sözcüğün anlamına ve yazımına saniyeler içinde ulaşabiliyoruz. Çevrim içi sözlükler, teknolojinin beraberinde getirdiği en büyük yeniliklerden birisi.
Hem pek bilinmeyen hem de yazımıyla kafa karıştıran sözcüklerden birisi olan aktüel kelimesi nedir? Eş anlamlıları nelerdir?

Aktüel kelimesi ne anlama gelmektedir?

Dilimizde çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılan aktüel kelimesi Fransızca kökenlidir. Aktüel kelimesi, Türkçeye 1938 yılında basılan Varlık dergisi ile gelmiştir. Dilimize Fransızcadan giren bu sözcük sıklıkla kullanılıyor. Ancak ne yazık ki çoğu kişi tarafından anlamı bilinmeyen kelimeler grubuna dâhil. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'teki anlamına geçmeden önce, bu kelimenin yazımıyla ilgili bir kafa karışıklığı olduğu aşikâr. Çoğu yerde aktüel kelimesi "aktuel” olarak geçiyor. Ancak bu yazım doğru değildir. Sözcüğün doğru yazımı "aktüel” şeklinde. Kelimelerin anlamları ve yazımlarıyla ilgili en temel kaynağımız olan Türk Dil Kurumu mutlaka incelenmelidir.

Aktüel kelimesinin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük anlamları şu şekildedir:

  1. sıfat Güncel
  2. felsefe Edimsel

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’e baktığımızda, bu kelimenin aktüelleşme ve aktüelleştirme anlamlarını taşıyan türevleri olduğu da görüyoruz. TDK’ye göre güncel anlamına gelen aktüel kelimesinden hareketle aktüelleştirme kelimesinin, güncelleştirme manasını taşıdığını söyleyebiliriz.

Aktüel kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aktüel kelimesinin eş anlamı olarak “güncel” kelimesi kullanılıyor. Fransızca kökenli aktüel kelimesinin Türkçesi güncel olarak belirtilmiştir. Bu iki kelime aynı anlamı taşıdıkları için rahatlıkla birbirlerinin yerine kullanabiliriz.

Aktüelin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Alanıyla ilgili güncel kalmak için her zaman sosyal medyayı takip eder.

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