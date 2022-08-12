Günlük eş anlamlısı nedir? Günlük kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

İsim ve sıfat türlerinde farklı anlamlarda kullanılabilen bir kelimedir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde oldukça fazla kullanılır. Başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamlarda ve birleşik türde kelimeler türetir. Atasözlerinde ve deyimlerde de yer alır. Günce kelimesi günlüğün eş anlamlısı olan kelimedir.

Günlük kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu günlük kelimesi için isim ve sıfat türlerinde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şu şekildedir:

O günkü, o gün ile ilgili.

Üzerinden gün geçmiş veya geçecek.

Örnek kullanımlar: "On günlük çocuk, Sekiz günlük gezi."

Örnek kullanımlar: "On günlük çocuk, Sekiz günlük gezi." Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan.

Örnek cümle:

"Günlük gazetelerde her gün başvuran öğrencilerin adları yayınlanıyordu. (Metin And)"

Örnek cümle: "Günlük gazetelerde her gün başvuran öğrencilerin adları yayınlanıyordu. (Metin And)" günü gününe tutulan hatıra, muhtıra, günce.

Edebiyat alanındaki kullanımı için ise şu tanımı yapılır: Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce.

İsim olarak tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızıdır.

Örnek cümle:

"Derinlerden gelen öd ve günlük kokuları etrafı ve havayı sardı. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)"

Günlük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Hatıra, muhtıra, günce, sakız kelimeleri cümle içinde günlük kelimesi yerine kullanılabilir. Bazı birleşik kelime örnekleri ise şunlardır:

Günlük defter, günlük değer, günlük dil, günlük güneşlik, günlük konuşma.

Günlüğün eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Günlük eş anlamlısı olan kelimeler ve günlük kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: