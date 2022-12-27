Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak? Al Sancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan başrolde!

Trt1'in yeni dizisi Al Sancak için geri sayım başladı. İlk tanıtımı ile nefesleri kesen dizi, farklı hikayesi, prodüksiyon gücü ve muhteşem oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti. Yönetmen koltuğunda Can Emre’nin oturduğu ve bu sezonun iddialı projelerinden olan Alsancak dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı Al Sancak dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Konu hakkıda güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?

Kahraman Mehmetçiğimizin Hikayesi

Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla sınır güvenliğinin sınırın çok ötesinde başladığı yeni bir döneme girilir.

Değişen şartlara uygun stratejiler geliştiren TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar icra eden seçkin timler oluşturur. Bu timlerden biri de Al Sancak Timi’dir.

AL SANCAK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Can Emre’nin yaptığı, Al Sancak’ın başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan üstlenirken dizinin kadrosunda ayrıca İdris Nebi Taşkan ve Ahmet Yenilmez gibi başarılı isimler yer alıyor.



