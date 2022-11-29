MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Tanıtımıyla sosyal medyada olay oldu!

Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Tanıtımıyla sosyal medyada olay oldu!

29.11.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sancak dizisi tanıtımıyla sosyal medyada olay oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen Al Sancak dizisinin oyuncu kadrosunda, Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş ve Gönül Dağı'nın sevilen oyuncusu Gülsim Ali yer alacak. Peki Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Tanıtımıyla sosyal medyada olay oldu!

Al Sancak dizisi, TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Dizinin ilk başta adının 'Avcı' olarak belirlendiği ancak sonrasında 'Al Sancak' olarak değiştirildiği biliniyor. Peki Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Tanıtımıyla sosyal medyada olay oldu!

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Al Sancak dizisinin 2023 yılına damga vurması bekleniyor. Al Sancak dizisinin net yayın tarihi duyurulmadı. Dizinin yakında başlayacağı belirtildi.

Dizi hakkında detayların ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Tanıtımıyla sosyal medyada olay oldu!

AL SANCAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Al Sancak dizisinde terörle mücadele konusu işlenecek. Askerlerin vatanseverliğinin işleneceği Al Sancak dizisinin fragmanında şu sözler yer alıyor:

“Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var.”

Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Tanıtımıyla sosyal medyada olay oldu!

AL SANCAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş
Gülsim Ali İhsan
İdris Nebi Taşkan
Ahmet Yenilmez
Esra Bilgiç
Emre Dinler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk görüntüler geldi! Ünlü oyuncular başrollerdeİlk görüntüler geldi! Ünlü oyuncular başrollerde
Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."Son hali şaşırttı! Botoks itirafı: "Kilo alınca..."
Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!

Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!

‘Tonlarca altın var!’ Türkiye altın rezervi ile ilgili çok konuşulacak sözler

‘Tonlarca altın var!’ Türkiye altın rezervi ile ilgili çok konuşulacak sözler

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

Flaş kara harekatı açıklaması: Her an olabilir!

Flaş kara harekatı açıklaması: Her an olabilir!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

Ronaldo'nun attığı gol sonrası dünya ikiye bölündü!

İlginizi Çekebilir

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.