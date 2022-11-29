Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? Tanıtımıyla sosyal medyada olay oldu!

Al Sancak dizisi, TRT 1 ekranlarında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Dizinin ilk başta adının 'Avcı' olarak belirlendiği ancak sonrasında 'Al Sancak' olarak değiştirildiği biliniyor. Peki Al Sancak dizisi ne zaman yayınlanacak? Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Al Sancak dizisinin 2023 yılına damga vurması bekleniyor. Al Sancak dizisinin net yayın tarihi duyurulmadı. Dizinin yakında başlayacağı belirtildi.

Dizi hakkında detayların ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

AL SANCAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Al Sancak dizisinde terörle mücadele konusu işlenecek. Askerlerin vatanseverliğinin işleneceği Al Sancak dizisinin fragmanında şu sözler yer alıyor:

“Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var.”

AL SANCAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş

Gülsim Ali İhsan

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Esra Bilgiç

Emre Dinler



