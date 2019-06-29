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'Al yazmalım'dan esinlendiler! Geline TIR sürprizi

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YAŞAM  | 29.06.2019 20:42 | Son Güncelleme

Antalya'da bir damat, düğünü için gelin arabası olarak TIR süsledi. "Binemezsen damat yok" denilen gelin, binbir emekle TIR'a bindi ve büyük alkış aldı.

'Al yazmalım'dan esinlendiler! Geline TIR sürprizi

Antalya'nın Kepez ilçesinde damat İzzet Berk Demir, gelin Nihal Yılmaz'ı düğün günü şaşkına çevirdi. Dorsesi çıkarılıp kırmızı beyaz çiçeklerle süslenen TIR konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçti.

En özel gününde en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan damat Demir, "Otomobil sporları ile uğraşıyorum, bu tür aktiviteleri seviyorum, farklı olmayı da her zaman tercih etmişimdir. Fenomen arkadaşımdan rica ettim o da beni kırmadı, kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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Demir, nişanlısının henüz sürprizden haberi olmadığını belirterek birazdan aşağı indiğinde kendisine büyük bir şok olacağını söyledi. Damadın arkadaşı TIR şoförü Tanju Akdoğan ise çifte mutluluklar dileyerek, bu tür organizasyonlarda TIR'ı kullanmaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

"AL YAZMALIM'DAN ESİNLENDİK"

Gelin Yılmaz ise çok şaşırtıcı bir sürpriz olduğunu dile getirerek, kapının önünde bir TIR görmenin şaşkınlığını anlattı. Yılmaz, "Hayallerimizde böyle bir şey var vardı ama yapacağını zannetmiyordum. Nişanlımın fazlasıyla değişik bir hayal gücü var. Görünce çok şaşırdım. Biz aslında Al Yazmalım'dan esinlenmiştik, onların sonu kötü bitse de bizimkisinin çok güzel biteceğinden eminim" diye konuştu.

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Gelin ve damadın düğüne fotoğrafları albüme şimdiden TIR önünde çekilmiş kareleri yerleşti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya damat gelin TIR

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