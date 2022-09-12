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  4. Alaka eş anlamlısı nedir? Alaka Al eş anlamlısı bilinen en yaygın terim “kırmızı”dır. Bir renk ismi olan al, kırmızı rengine denk gelir ve birbirleri yerine kullanılabilirler. En çok şiirlerde kullanımına denk gelebileceğimiz al sıfat görevi üstlenir. “Al elmalar” yerine “kırmızı elmalar” örneğindeki gibi cümle içinde al ve kırmızı terimleri yer değiştirdiklerinde bir anlam bozulması yaşatmazlar.

Alaka eş anlamlısı nedir? Alaka Al eş anlamlısı bilinen en yaygın terim “kırmızı”dır. Bir renk ismi olan al, kırmızı rengine denk gelir ve birbirleri yerine kullanılabilirler. En çok şiirlerde kullanımına denk gelebileceğimiz al sıfat görevi üstlenir. “Al elmalar” yerine “kırmızı elmalar” örneğindeki gibi cümle içinde al ve kırmızı terimleri yer değiştirdiklerinde bir anlam bozulması yaşatmazlar.

12.09.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alaka ile kurulan cümlelerde birliktelik, ilişki, bağlantı gibi bir ifade söz konusudur. Zaman zaman eş anlamlısıyla bir arada kullanılan alaka kelimesinin çok sayıda eş anlamlısı yoktur. Peki, alaka kelimesinin eş anlamı nedir?

Alaka eş anlamlısı nedir? Alaka Al eş anlamlısı bilinen en yaygın terim “kırmızı”dır. Bir renk ismi olan al, kırmızı rengine denk gelir ve birbirleri yerine kullanılabilirler. En çok şiirlerde kullanımına denk gelebileceğimiz al sıfat görevi üstlenir. “Al elmalar” yerine “kırmızı elmalar” örneğindeki gibi cümle içinde al ve kırmızı terimleri yer değiştirdiklerinde bir anlam bozulması yaşatmazlar.

Alaka kelimesi Türk Dil Kurumuna göre "ilgi" ve "gönül bağı" anlamlarında kullanılır. Alaka, bir şeyin (kişi, nesne vb.) başka bir şeyle kurduğu ya da kuracağı, mevcutta kurulan bağlantısına işaret etmek için kullanılan bir terimdir. Örneğin “Selin ile alakalı bir konu.” dendiği zaman Selin ile kurulan bir bağlantı ifade edilir.

Alaka kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçadaki ˁalāḳa(t) kelimesinden alıntıdır. Arapçada da ˁalāḳa(t) kelimesi "bağlanma, ilgilenme, ilişki, ilgi, bağlantı" anlamlarında kullanılır.

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Alaka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Alaka kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "ilgi"dir. Zaman zaman cümlelerde ilgi ve alaka kelimelerinin aynı anda kullanıldığı görülmektedir. Aynı anlama gelen kelimeleri aynı cümle içinde kullanmak anlam bütünlüğü açısından doğru değildir. İlgi ve alaka kelimelerini bu şekilde kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Alaka eş anlamlısı olarak ise karşımıza çıkabilecek kelime yine örnek verilen cümlenin içinden bulunabilir. Yukarıda verilen örnek hatırlandığında "Selin ile alakalı bir konu." demek yerine "Selin ile ilgili bir konu." denilebilir.

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Alakanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • İşle ilgili vermesi gereken önemli karalar var, bunun için toplantı yapmayı önerdi.
  • Sınavla ilgili endişelerini azaltabilmek için profesyonel bir destek almaya karar verdi.
  • Oyunla ilgili hala aklına yatmayan sahneler var, bunun için yardımcı bir yönetmene daha başvuracak.
  • Seninle ilgili konuştuklarını duydum ama ne anlattıklarını tam olarak bilemiyorum.
  • Bilim kurguyla ilgili kitapları çok seviyor, özellikle seri kaleme alan yazarları bitirmeye çalışıyor.
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