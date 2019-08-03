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Alan Wake ve For Honor Epic Games Store'da ücretsiz!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 03.08.2019 15:42 | Son Güncelleme

Epic Games Store ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Geçen hafta olduğu gibi, bu hafta da iki adet oyun veriliyor: Alan Wake ve For Honor.

Alan Wake ve For Honor Epic Games Store'da ücretsiz!

İlk olarak 2010 yılında çıkış yapan Alan Wake'te karısının ortadan kayboluşunu araştıran hayal gücü geniş bir yazarı oynuyoruz. "Çok satan yazar Alan Wake'in eşi çıktıkları tatilde kaybolduğunda, arayışı, yazdığını hatırlamadığı bir gerilim romanının sayfalarına dönüşüyor. Bright Falls kasabasında kol gezen Karanlık bir Varlık, Wake'i, gizemi açıklığa kavuşturup aşkını kurtarma mücadelesinde deliliğin sınırına itiyor."

Diğer ücretsiz oyun For Honor ise Ubisoft'un geliştirdiği tarih odaklı bir PvP oyunu. Şövalyeler, Vikingler ve Samurayların seçilebildiği oyunda bir campaign modu da yer alıyor.

İki oyuna da 9 Ağustos'a dek ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Alan Wake Epic Games pc For honor

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