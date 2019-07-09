Mynet Trend

Alanya'da akılalmaz olay! Mezarları parçaladılar

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde olan 2 mezar kimliği belirsiz kişi veya kişi tarafından saldırıya uğradı. Dede ve babaannesinin mermer mezarları parçalanırken torunu ise duruma tepki gösterdi.

Alanya'da akılalmaz olay! Mezarları parçaladılar

Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki Cücenler Mezarlığı'nda bulunan Ayşe Uğurkutu ve Halil Uğurkutu’nun mezarları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Bugün dayısı Mehmet Çebiç’i kaybeden Selahattin Uğurkutu, cenazesini toprağa vermek için gittiği bu mezarlıkta gördüğü manzara karşından şok geçirdi. Dede ve babaannesinin mezarlığındaki mermerlerin parçalandığı fark eden Uğurkutu duruma tepki gösterdi.

"BU İNANILMAZ MANZARAYLA KARŞILAŞTIK"

Yaşadığı üzüntüyü anlatan Selahattin Uğurkutu, sabah mezarlığa geldiklerinde bu manzarayla karşılaştıklarını ifade etti. Uğurkutu, "Geçtiğimiz hafta gelip duamızı ettik, mezarlarımızı suladık her hangi bir sıkıntı yoktu. Dün akşam dayım vefat etti. Dolayısıyla dayımın kabrini açmak için sabah saatlerinde buraya geldiğimizde bu inanılmaz manzarayla karışlaştık ve çok üzüldük. Bunu yapan nasıl yapar, ne şekilde yapar bilemiyorum. Kasıtlı mı yaptı bilmiyorum ama biz Mahmutlar’ın tanınmış bir ailesiyiz kazara olmuş olsa bile bunu bize iletebilirdi. Kazara olmuş olsa olabilir insanlık hali derdik. Maalesef nasıl olduğunu bilmiyorum ama bu çok kötü bir manzara, çok üzüldük yaşanan olaya. Artık tamir ettireceğiz” dedi.

"BUNU YAPAN ŞAHISLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kimseden şikayetçi olmadıklarını aktaran Uğurkutu, şunları söyledi:

"Herhangi bir şikayette bulunmadık. Kimseden de şikayetçi olmadık. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Doğal olarak burada güvenlik kamerası da yok. Kimin ne şekilde yaptığını bilemiyoruz. Bunu yapan şahısları Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

AW749840_01

AW749840_06

(İHA)

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdıKöpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya Antalya aile mezarlığı mezarlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

Ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum

Ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Ormanda skandal! 'Eğitimim yarım kaldı' deyip tahliyesini istedi

Ormanda skandal! 'Eğitimim yarım kaldı' deyip tahliyesini istedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdı

Köpeği kurtarmak için elleriyle toprak kazıdı

'Rahşan Affı'yla çıkmıştı! Eşini dövünce infazı yandı

'Rahşan Affı'yla çıkmıştı! Eşini dövünce infazı yandı

NTV spikeri Oğuz Haksever emekliliğini istedi

Oğuz Haksever emekliliğini istedi

Dehşetin böylesi! Kamp yerinde ayrılmak istediğini söyleyince hayatı kabusa döndü

Dehşetin böylesi! Kamp yerinde ayrılmak istediğini söyleyince...

Polisi görünce vitesi geriye taktılar

Polisi görünce vitesi geriye taktılar

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.