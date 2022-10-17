Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Alanya Kalesi’nde şaşırtan keşif! Sert dalgalarla ortaya çıktı... Görenler gözlerine inanamadı

Alanya Kalesi’nde şaşırtan keşif! Sert dalgalarla ortaya çıktı... Görenler gözlerine inanamadı

17.10.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Helenistik dönemde inşa edilen ve 1221'de kenti fetheden Selçukluların yeniden inşa ettiği Alanya Kalesi'nde, Kızılkule önündeki sahilde, bu yıl sert geçen kış ve oluşturduğu dalgalar ilginç bir keşfe yol açtı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, "Bu sene şiddetli bir kış geçirdik ve dalgalar şanslı bir veriyi ortaya çıkardı. Kızılkule'nin önünde yosunlar ve kumulların altında olan Roma dönemine ait bir tersane, gemi çekek yerinin varlığı ortaya çıkartıldı" dedi.

Alanya Kalesi’nde şaşırtan keşif! Sert dalgalarla ortaya çıktı... Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizden yaklaşık 250 metre kadar yükselen yarımada üzerindeki, kentin simge tarihi eserlerinden 6,5 kilometreyi bulan surları, 83 kule ve 140 burç ile Selçuklu eserleri Kızılkule, Tophane Burcu ve Tersanesi başta olmak üzere, Helenistik dönemden Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nde çok önemli 2 tarihi keşif yapıldı.

Alanya Kalesi Kazı Başkanı, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman Eravşar, 2022 yılı kazı sezonunun sona ermek üzere olduğunu belirterek, bu sene ağırlıklı arasta bölgesi ve deniz kıyısı-liman tarafı ile kısa olarak da İçkale'de çalışmalarının olduğunu söyledi. Bu çalışmalarda arastalarda daha önce Osmanlı dönemine tarihledikleri ve bir yüzyıl sonrasında yaşanan depremle tahrip olan arastada özgün plan şemasına ait verileri elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Eravşar, "Restorasyon çalışmalarına hazır hale geldi" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nedeni şaşırttı! “Bu düğmeye asla basmamalısınız” dedi ve...Nedeni şaşırttı! “Bu düğmeye asla basmamalısınız” dedi ve...
Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştıSınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı
Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince... Tıka basa yediler! İşler hesap ödemeye gelince...
Anahtar Kelimeler:
Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Göğüsleri açılınca..

Ünlü güreşçi elbisesinin azizliğine uğradı! Göğüsleri açılınca..

Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...

Bir gören bir daha baktı! İç çamaşırlarıyla otobüse binince...

'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla yayıldı

'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla yayıldı

Cinsel yayınlar yapması için tehdit edildiğini söyledi

Cinsel yayınlar yapması için tehdit edildiğini söyledi

İlginizi Çekebilir

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.