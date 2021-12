Alanyaspor'da Francesco Farioli sesleri! Her an imzayı atabilir...

Son dakika haberi... Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başlandı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Francesco Farioli her an imzayı atabilir... Taraflı tarafsız oynattığı oyundan dolayı herkesin beğenisini kazanan İtalyan çalıştırıcı bir dönem yine görev yaptığı Alanyaspor'a her an geri dönebilir.

GÖRÜŞME İÇİN ALANYA'YA GELİYOR

Alanyaspor'un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, görüşme için Alanya'ya geliyor. Alanyaspor Tesisleri'nde misafir edilecek olan Farioli'nin Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından Farioli'nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.