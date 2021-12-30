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Alanyaspor'da Francesco Farioli sesleri! Her an imzayı atabilir...

30.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kariyerinde son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve taraflı tarafsız herkesin çok beğendiği Francesco Farioli, bir dönem yine görev yaptığı Alanyaspor başına geçmek için gün sayıyor. Akdeniz temsilcisi yaptığı açıklamayla Bülent Korkmaz ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığın ardından boş konumda bulunan Francesco Farioli her an açıklanabilir. İşte detaylar...

Alanyaspor'da Francesco Farioli sesleri! Her an imzayı atabilir...

Son dakika haberi... Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına başlandı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Francesco Farioli her an imzayı atabilir... Taraflı tarafsız oynattığı oyundan dolayı herkesin beğenisini kazanan İtalyan çalıştırıcı bir dönem yine görev yaptığı Alanyaspor'a her an geri dönebilir.

GÖRÜŞME İÇİN ALANYA'YA GELİYOR

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Alanyaspor'un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, görüşme için Alanya'ya geliyor. Alanyaspor Tesisleri'nde misafir edilecek olan Farioli'nin Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi. Yapılacak görüşmenin ardından Farioli'nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Fatih Karagümrük
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