ALANYASPOR GALATASRAAY MAÇI CANLI İZLE! Ziraat Türkiye Kupası Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında kozlarını paylaşacak. Maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Samet Çiçek üstlenecek. Maçın dörüncü hakemi ise Fatih Tokail olarak açıklandı. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri ile Galatasaray maçı canlı izle ekranı internette araştılıyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bugün (17 Ocak 2023 Salı) saat 20:30'da başlayacak.

Maç, Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı A Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Runarsson, Furkan, Fatih, Balkovec, Efkan, Lusamba, Umut, Pedro, Efecan, Ferhat, Hassan

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera; Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir; Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİP

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Alanyaspor maçına 8 eksikle gitti.

Muslera, Ross, Kazımcan, Boey, Oliveira, Mata, Yusuf Demir ve Seferovic kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un Alanyaspor maçında bilhassa Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Metehan Baltacı gibi yetenekleri sahaya çıkarmayı düşündüğü öğrenildi.

Kerem, Icardi, Nelsson ve Torreira'nın ise bu karşılaşmada kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Ayrıca Gomis'in 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Cezası biten Mertens de skorun gidişatına göre süre alacak.

